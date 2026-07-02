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Quem é o bispo Bruno Leonardo, líder religioso que domina o YouTube

Fundador da Igreja Batista Avivamento Mundial, Bruno Leonardo reúne mais de 75,4 milhões de inscritos no YouTube

Por Correio Braziliense
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O Bispo Bruno Leonardo se tornou um dos maiores fenômenos religiosos e digitais do Brasil. Com cerca de 75 milhões de inscritos, o líder religioso ultrapassou nomes como KondZilla, Felipe Neto e Enaldinho

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O religioso conquistou uma audiência fiel por meio de vídeos de oração, mensagens de fé e transmissões voltadas ao público cristão. Os vídeos diários possuem em torno de 2,3 milhões de visualizações

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Segundo informações divulgadas pelo próprio ministério, ele iniciou a atuação religiosa ainda na adolescência, aos 15 anos.

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Atualmente, Bruno é fundador e principal líder da Igreja Batista Avivamento Mundial (IBAM), instituição que possui sede na Bahia e expandiu as atividades para outros estados brasileiros

Davi Pereira/CB/D.A Press

Um dos maiores influenciadores religiosos do Brasil

Com uma combinação de fé, comunicação digital e forte presença nas redes sociais, Bruno Leonardo se consolidou como uma das personalidades religiosas mais influentes do país

Bispo Bruno Leonardo

Como Bruno Leonardo virou um fenômeno do YouTube

O canal de Bruno Leonardo foi criado em 2016, mas o crescimento acelerou significativamente durante a pandemia de Covid-19, em um período marcado pelo isolamento social

ED ALVES/CB/D.A.Press

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