Entretenimento Belos canais fazem de Bruges a charmosa “Veneza do Norte”; conheça a cidade belga medieval Bruges, na Bélgica, é uma das cidades mais fascinantes do mundo. É conhecida pela arquitetura medieval, por uma rede de belos canais e por combinar em um lugar só história, cultura e gastronomia. Localizada na região de Flandres, seu centro histórico é Patrimônio Mundial da UNESCO e o coração da cidade, a Markt, é uma praça cercada por edifícios históricos e restaurantes, com a estátua de Jan Breydel e Pieter de Coninck no centro. Por Flipar

Wikimedia Commons / Hans Hillewaert