Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (2/7), cinco loterias: os concursos 3026 da Mega-Sena; o 3725 da Lotofácil; o 7055 da Quina; o 2410 da Timemania e o 1235 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 25 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 3 milhões / Timemania: R$ 2 milhões / Dia de Sorte: R$ 550 mil
14 - 19 - 42 - 45 - 48 - 54
07 - 20 - 22 - 38 - 66
12 - 22 - 25 - 46 - 53 - 56 - 80. O time do coração é o 43 (Goiás/GO)
01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 08 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 21 - 24 - 25
07 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 31. O mês da sorte é 11 (novembro)