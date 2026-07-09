Pausa na progressão do câncer? Proteína pode ser a chave, aponta estudo

A sindecam-4 é uma proteína presente na superfície das células. Em alguns tipos de câncer, ela é produzida em excesso e favorece o crescimento e a disseminação dos tumores
Células saudáveis morrem quando se desprendem dos tecidos por meio de um mecanismo chamado anoikis. Já as células cancerígenas conseguem escapar dessa defesa e formar metástasesLennart Mucke/Divulgação
Ao silenciar o gene da SDC4, as células perderam a resistência à anoikis, ficaram menos agressivas e tiveram a capacidade de invasão significativamente reduzida
O bloqueio da SDC4 aumentou a proteína p27, que impede a multiplicação descontrolada das células, além de reduzir a atividade de proteínas essenciais para o crescimento do tumorWikimediaCommons/Divulgação
Os resultados são promissores, mas os testes foram realizados em laboratório. A estratégia ainda precisa ser validada em células tumorais humanas antes de chegar aos pacientes
Os cientistas investigam se o canabidiol (CBD) pode influenciar a atividade da SDC4. Por enquanto, não há evidências de que a substância possa ser usada para tratar o câncer com esse objetivo
*Estagiária sob supervisão de ...