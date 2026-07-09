ONCOLOGIA

Pausa na progressão do câncer? Proteína pode ser a chave, aponta estudo

Pesquisa da Unifesp mostra que silenciar a proteína SDC4 pode interromper a divisão de células tumorais e fazê-las perder a capacidade de sobreviver fora do tumor original

Por Anna Júlia Castro
Lopes et. Al- ICB USP/Divulgação

O que é a SDC4?

A sindecam-4 é uma proteína presente na superfície das células. Em alguns tipos de câncer, ela é produzida em excesso e favorece o crescimento e a disseminação dos tumores

Flickr/Divulgação

Como o câncer se espalha?

Células saudáveis morrem quando se desprendem dos tecidos por meio de um mecanismo chamado anoikis. Já as células cancerígenas conseguem escapar dessa defesa e formar metástases

 Lennart Mucke/Divulgação

O que os cientistas descobriram?

Ao silenciar o gene da SDC4, as células perderam a resistência à anoikis, ficaram menos agressivas e tiveram a capacidade de invasão significativamente reduzida

Rafael Nascimento/MS

Um 'freio' na divisão celular

O bloqueio da SDC4 aumentou a proteína p27, que impede a multiplicação descontrolada das células, além de reduzir a atividade de proteínas essenciais para o crescimento do tumor

 WikimediaCommons/Divulgação

Ainda não é um tratamento

Os resultados são promissores, mas os testes foram realizados em laboratório. A estratégia ainda precisa ser validada em células tumorais humanas antes de chegar aos pacientes

Freepik

Próximo passo da pesquisa

Os cientistas investigam se o canabidiol (CBD) pode influenciar a atividade da SDC4. Por enquanto, não há evidências de que a substância possa ser usada para tratar o câncer com esse objetivo

Flow

Veja Mais

*Estagiária sob supervisão de ...

Saiba Mais