Diagnóstico por lágrimas: sensor inovador detecta dopamina no corpo

O sistema de teste mostra o sensor eletroquímico desenvolvido para detecção precoce de dopamina em lágrimas, visando doenças neurológicas - (crédito: Neftalí Lênin Villarreal Carreño)

Lágrimas podem revelar informações sobre a saúde neurológica de uma pessoa. Pesquisadores desenvolveram um sensor eletroquímico de baixo custo que detecta a dopamina, um neurotransmissor ligado ao movimento, aprendizado e emoções.

A tecnologia foi testada com lágrimas humanas artificiais e conseguiu identificar com precisão diferentes concentrações de dopamina. O avanço pode ajudar no desenvolvimento de novas ferramentas para monitorar o Parkinson e outras condições relacionadas a níveis anormais do neurotransmissor.

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Neftalí Lênin Villarreal Carreño, autor correspondente do estudo publicado na ACS Omega, afirma que o objetivo é "facilitar a detecção ultraprecoce de distúrbios neurológicos, criando oportunidades para intervenções clínicas antes que os sintomas principais se manifestem".

Variações nos níveis de dopamina, tanto para mais quanto para menos, estão associadas a doenças neurológicas e psiquiátricas. Na doença de Parkinson, por exemplo, as concentrações do neurotransmissor diminuem.

Os métodos atuais de monitoramento, como amostras de sangue ou análise de urina, são demorados ou invasivos. As lágrimas surgem como uma alternativa, pois podem ser coletadas de forma rápida e indolor.

Como o sensor funciona

Para criar o dispositivo, os pesquisadores usaram um laser para transformar partes de uma fina película plástica em grafeno condutor. O sensor, com tamanho semelhante ao de um selo postal, gera um sinal elétrico quando a dopamina reage com o material.

Em testes de laboratório com lágrimas artificiais, o aparelho detectou com precisão os níveis de dopamina, incluindo concentrações similares às encontradas em pessoas com Parkinson. O desempenho foi mantido mesmo com a presença de outros compostos comuns nas lágrimas.

“Nosso sensor pode detectar dopamina em níveis bem abaixo da linha de base saudável e até três vezes maiores”, explica o coautor Lucas Minghini Gonçalves. Ele destaca que essa capacidade é crucial para identificar a queda inicial de dopamina e permitir intervenções terapêuticas rápidas.

Os pesquisadores afirmam que a descoberta estabelece uma base para futuros estudos com amostras de lágrimas humanas, visando o desenvolvimento de dispositivos de diagnóstico rápido para monitorar biomarcadores neurológicos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.