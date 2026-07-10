SAÚDE O perigo das canetinhas emagrecedoras sem registro A procura por medicamentos injetáveis sem registro na Anvisa cresce no Brasil. Segundo a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade, esse mercado ilegal movimenta milhões de dólares. O que leva consumidores a recorrer a opções não regulamentadas? Por Correio Braziliense

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