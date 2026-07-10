SAÚDE

O perigo das canetinhas emagrecedoras sem registro

A procura por medicamentos injetáveis sem registro na Anvisa cresce no Brasil. Segundo a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade, esse mercado ilegal movimenta milhões de dólares. O que leva consumidores a recorrer a opções não regulamentadas?

Por Correio Braziliense
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Semaglutida: popular e perigosa?

A semaglutida, usada para tratar diabetes, é um exemplo de medicamento biotecnológico cuja popularidade disparou. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, essas versões alternativas não são garantidas pela Anvisa, arriscando saúde e segurança.

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Tirzepatida sob vigilância

Conforme a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a tirzepatida, por sua complexidade de fabricação, requer autorização da Anvisa para garantir segurança. Sua importação ilegal do Paraguai levanta graves questões de saúde

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Popular e perigosa

Em teste do CIATox da Unicamp, amostra apresentou concentração 60% maior que a indicada. Um paciente aplicando 10mm receberia 16mm, aumentando o risco adverso, destaca o relatório

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Erros notórios

A Food and Drug Administration (FDA) destaca casos de erros de dosagem e contaminação em medicamentos alternativos. Fabricados sem controle rigoroso, oferecem perigo real ao consumidor

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Limites

O mercado ilegal cresce entre Brasil e Paraguai, movimentando milhões. Nota da Abeso destaca como falta de controle prejudica a saúde pública, aumentando riscos indesejáveis

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Armazenamento: mais que essencial

Condições adequadas de armazenamento e transporte são cruciais para medicamentos biotecnológicos. Sem isso, há risco de perda de eficácia e segurança, alerta a Sociedade Brasileira de Endocrinologia

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Vigilância sanitária em alerta

A Anvisa é responsável pela segurança dos medicamentos no Brasil. Produtos não registrados, como os importados ilegalmente, não passam pelo rigor necessário para consumo seguro, reforça a Abeso

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Recomendações para médicos e pacientes

Médicos devem evitar a comercialização direta dessas drogas em consultórios, alerta a SBEM. Além disso, recomenda que pacientes denunciem prescrições feitas por pessoas não autorizadas

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Ética médica

Prescrever medicamentos não registrados pode configurar infração ética, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. Médicos devem seguir rigorosamente as normas para garantir o bem-estar dos pacientes

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Cuidado com a saúde

Optar por medicamentos sem registro é um risco que pode comprometer sua saúde. A SBD, SBEM e Abeso enfatizam a importância de seguir recomendações de profissionais qualificados e regulamentados

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