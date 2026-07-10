Flúor: vilão perigoso ou aliado dos dentes? Conheça usos pouco conhecidos

O flúor é um gás corrosivo de coloração amarelo-pálido, fortemente oxidante. É o mais eletronegativo e reativo, formando compostos com praticamente todos os demais elementos. Essa forma pura não é encontrada em produtos de uso cotidiano, já que seria impossível manuseá-la com segurança.
No creme dental, não encontramos o flúor elementar, gás tóxico e altamente reativo. O que estão presentes são compostos derivados, como fluoreto de sódio ou monofluorfosfato de sódio. Estes são estáveis e seguros, já que liberam íons fluoreto em quantidades controladas, que ajudam a fortalecer o esmalte dos dentes e prevenir cáries.
Os íons fluoreto se incorporam à estrutura mineral dos dentes, tornando-a mais resistente ao ataque de ácidos produzidos pelas bactérias da boca. Dessa forma, o flúor presente no creme dental atua como um protetor, e não como uma ameaça.
Em pequenas doses, o flúor é benéfico para os dentes, mas em excesso pode causar fluorose, uma condição que ocorre quando há exposição exagerada ao flúor e altera a aparência do esmalte. Apesar de não comprometer a saúde bucal de forma grave, pode afetar a estética do sorriso.
Além da odontologia, o flúor é usado na produção de plásticos especiais, como o teflon, famoso por sua resistência e uso em panelas antiaderentes. Essa aplicação mostra como um elemento altamente reativo pode gerar compostos extremamente estáveis e úteis no cotidiano.
Na indústria, o manuseio do flúor exige protocolos rigorosos de segurança para queimaduras químicas severas e até ser fatal em pequenas quantidades. Por isso, só é manipulado em ambientes altamente controlados. Compostos como o hexafluoreto de urânio são essenciais na indústria nuclear.
O isolamento do flúor, aliás, foi um desafio para os químicos do século XIX, já que muitos pesquisadores sofreram acidentes graves tentando obtê-lo. Apenas em 1886, Henri Moissan conseguiu isolá-lo com sucesso, utilizando técnicas inovadoras de eletrólise. Esse feito lhe rendeu o Prêmio Nobel de Química.
Fluoretos também são usados em águas tratadas e até em alguns medicamentos. A adição de fluoreto à água potável é uma medida de saúde pública adotada em muitos países. Essa prática reduz a incidência de cáries, especialmente em populações com acesso limitado a cuidados odontológicos. Contudo, ainda gera debates sobre dosagem e segurança.
Na natureza, o flúor não aparece como elemento puro, mas sim em minerais como fluorita e criolita. Esses minerais são fontes importantes para a indústria química, que os utiliza para produzir compostos fluoretados. Assim, o flúor chega de forma indireta até a sociedade.
O flúor também tem aplicações médicas em exames de imagem. Compostos fluoretados são usados em técnicas de PET scan, ajudando a diagnosticar doenças como câncer. Nesse exame da medicina nuclear, utiliza-se um radiofármaco chamado fluorodeoxiglicose (FDG), que contém o isótopo radioativo flúor-18.