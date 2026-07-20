Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (20/7), cinco loterias: os concursos 7070 da Quina, o 3740 da Lotofácil, o 2952 da Lotomania, 2985 da Dupla-Sena e o 875 da Super Sete
Quina: R$ 10 milhões / Lotofácil: R$ 10 milhões / Lotomania: R$ 1 milhão / Dupla Sena:R$ 1 milhão e R$ 51 mil / Dia de Sorte: R$ 3 milhões / Super Sete: R$ 3 milhões
01 - 08 - 18 - 29 - 39 - 49 no primeiro sorteio; 08 - 09 - 29 - 33 - 40 - 44 no segundo
15 - 31 - 36 - 64 - 74
03 - 07 - 15 - 17 - 20 - 21 - 23 - 28 - 30 - 46 - 48 - 56 - 60 - 65 - 69 - 77 - 91 - 92 - 95
01 - 02 - 05 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22
Coluna 1: 7 / Coluna 2: 5 / Coluna 3: 8 / Coluna 4: 7 / Coluna 5: 6 / Coluna 6: 1 / Coluna 7: 6
06 - 14 - 19 - 20 - 21 - 28 - 31. O mês da sorte é 06 (Junho)