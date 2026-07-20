Galeria Mineral de beleza exótica, ágata parece pintada à mão A ágata é uma variedade de quartzo do grupo das calcedônias, que tem finas camadas de sílica. Com uma beleza que rende delicados adornos e joias, sua principal característica são os padrões de faixas coloridas. Por Flipar

Arquivo pessoal Mônica Sá