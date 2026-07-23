Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (23/7), cinco loterias: os concursos 3035 da Mega-Sena; o 3743 da Lotofácil; o 7073 da Quina; o 2419 da Timemania e o 1253 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 61 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Quina: R$ 14 milhões / Timemania: R$ 4 milhões / Dia de Sorte: R$ 250 mil
05 - 07 - 17 - 51 - 56 - 59
04 - 09 - 32 - 34 - 46
05 - 09 - 12 - 26 - 48 - 52 - 59. O time do coração é o 27 (Chapecoense/SC)
02 - 03 - 04 - 05 - 09 - 10 - 11 - 13 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25
02 - 07 - 13 - 20 - 23 - 25 - 28. O mês da sorte é 09 (Setembro)