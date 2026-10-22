Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (22/10), cinco loterias: os concursos 3073 da Mega-Sena; o 3811 da Lotofácil; o 7149 da Quina; o 2458 da Timemania e o 1329 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 206 milhões / Lotofácil: R$ 14 milhões / Quina: R$ 56 milhões / Timemania: R$ 21 milhões / Dia de Sorte: R$ 250 mil
04 - 13 - 23 - 28 - 41 - 58
12 - 53 - 54 - 58 - 75
14 - 45 - 49 - 52 - 55 - 59 - 80. O time do coração é o 75 (Tombense/MG)
01 - 03 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 18 - 19 - 23
01 - 06 - 07 - 09 - 25 - 29 - 31. O mês da sorte é 11 (Novembro)