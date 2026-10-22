Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

Sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Por Correio Braziliense
Reprodução Youtube

Sorteios

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (22/10), cinco loterias: os concursos 3073 da Mega-Sena; o 3811 da Lotofácil; o 7149 da Quina; o 2458 da Timemania e o 1329 do Dia de Sorte

Divulgação/Loterias Caixa

Prêmios

Mega-Sena: R$ 206 milhões / Lotofácil: R$ 14 milhões / Quina: R$ 56 milhões / Timemania: R$ 21 milhões / Dia de Sorte: R$ 250 mil

Marcelo Casall Jr./Agência Brasil

Mega-Sena

04 - 13 - 23 - 28 - 41 - 58

Reprodução/Loterias Caixa

Quina

12 - 53 - 54 - 58 - 75

Reprodução/Loterias Caixa

Timemania

14 - 45 - 49 - 52 - 55 - 59 - 80. O time do coração é o 75 (Tombense/MG)

Reprodução/Loterias Caixa

Lotofácil

01 - 03 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 18 - 19 - 23

Reprodução/Loterias Caixa

Dia de Sorte

01 - 06 - 07 - 09 - 25 - 29 - 31. O mês da sorte é 11 (Novembro)

Reprodução/Loterias Caixa

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