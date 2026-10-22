Estilo de Vida Sementes na alimentação: como ajudam a manter a saúde dos cabelos As sementes fornecem nutrientes que contribuem para a saúde dos cabelos. Absorvidos pelo organismo, eles chegam ao couro cabeludo pela circulação sanguínea e ajudam a manter os fios fortes. O ideal é consumi-las na alimentação, sem misturá-las ao shampoo nem aplicá-las diretamente no cabelo. Por Flipar

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