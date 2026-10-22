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Sementes na alimentação: como ajudam a manter a saúde dos cabelos

As sementes fornecem nutrientes que contribuem para a saúde dos cabelos. Absorvidos pelo organismo, eles chegam ao couro cabeludo pela circulação sanguínea e ajudam a manter os fios fortes. O ideal é consumi-las na alimentação, sem misturá-las ao shampoo nem aplicá-las diretamente no cabelo.

Por Flipar
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Linhaça Fonte de ômega-3 e lignanas, contribui para reduzir inflamações no couro cabeludo. Pode ajudar no brilho e na força dos fios quando consumida regularmente.

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Chia Rica em proteínas, fibras e minerais, auxilia na nutrição geral do organismo. Com uso contínuo, pode colaborar para fios mais resistentes e hidratados.

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Semente de abóbora - Contém zinco e ferro, importantes para o crescimento saudável dos cabelos. Também é associada ao fortalecimento dos fios e redução da quebra.

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Semente de girassol Alta em vitamina E, ajuda na proteção das células e do couro cabeludo. Pode contribuir para manter os fios mais saudáveis e com menos danos.

- Imagem de Mustafa shehadeh por Pixabay

Gergelim Fonte de cálcio, ferro e antioxidantes, auxilia na saúde capilar. Também pode ajudar na manutenção da cor e no brilho dos cabelos.

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Semente de melancia Rica em magnésio e proteínas, contribui para a estrutura dos fios. Pode ser incluída na alimentação como complemento nutricional.

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Semente de uva Possui antioxidantes que combatem os radicais livres. Isso ajuda a proteger o couro cabeludo e a qualidade dos fios.

Imagem gerada por i.a

Genética, hormônios, estresse e saúde geral impactam diretamente os fios.Hidratação, uso de produtos adequados e evitar excesso de química ajudam. Essas práticas potencializam os benefícios vindos da alimentação.

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