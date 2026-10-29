Mega-Sena, Lotofácil, Quina, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (29/10), seis loterias: os concursos 3078 da Mega-Sena; o 3817 da Lotofácil; o 402 da +Milionária, o 7155 da Quina; o 2461 da Timemania e o 1335 do Dia de Sorte.
Mega-Sena: R$ 2 milhões / Lotofácil: R$ 5 milhões / Quina: R$ 7 milhões / Timemania: R$ 23 milhões / +Milionária: R$ 109 milhões / Dia de Sorte: R$ 900 mil
05 - 07 - 12 - 29 - 34 - 36
14 - 29 - 33 - 53 - 72
02 - 06 - 17 - 39 - 57 - 64 - 71. O time do coração é o 46 (Inter Limeira/SP)
02 - 06 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25
06 - 07 - 13 - 35 - 36 - 43. Os trevos sorteados foram: 3-5
01 - 11 - 15 - 16 - 18 - 19 - 24. O mês da sorte é 12 (Dezembro)