Galeria Maior relógio do mundo fica na Arábia Saudita e pode ser visto a 30 km de distância Criado para modernizar a infraestrutura de acolhimento aos milhões de peregrinos que visitam a Grande Mesquita de Meca, na Arábia Saudita, o Abraj Al-Bait é um complexo de US$ 15 bilhões inaugurado em 2012. Por Flipar

Reprodução do Facebook World Cityscapes e Skyscrapers