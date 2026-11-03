Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (3/11), quatroloterias: os concursos 3820 da Lotofácil; o 7158 da Quina; o 2463 da Timemania e o 1338 do Dia de Sorte
Lotofácil: R$ 9 milhões / Quina: R$ 10 milhões / Timemania: R$ 24 milhões / Dia de Sorte: R$ 1 milhão
23 - 25 - 44 - 51 - 68
05 - 29 - 37 - 41 - 45 - 51 - 71. O time do coração é o 06 (América/RN)
02 - 03 - 05 - 06 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
03 - 05 - 10 - 11 - 19 - 22 - 23. O mês da sorte é 11 (Novembro)