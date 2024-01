Elefante-marinho fica famoso ao circular pelas ruas na Austrália

Há 2.000 anos estes animais se espalhavam pela Tasmânia, onde eram caçados pelos aborígines australianos. No início do século XIX, porém, os caçadores europeus extinguiram os elefantes marinhos no sul da Austrália. Mas, na década de 1980, estes animais voltaram a ser vistos novamente no sul da Austrália e na Nova Zelândia, onde alguns filhotes nasceram.