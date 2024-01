Acha que dá? Tom Cruise quer fazer ‘Missão Impossível’ até 80 anos

"Top Gun Maverick" teve uma largada excepcional nos cinemas: a maior pré-estreia da história da Paramount, uma das maiores e mais prestigiadas produtoras de filmes do mundo.Segundo o site Dealine, "Top Gun Maverick" alcançou no primeiro dia US$ 180 milhões (R$ 851 milhões), somando-se todas as salas de exibição no planeta. O maior sucesso de bilheteria de Tom Cruise tinha sido "A Múmia" (2017): US$ 172,3 milhões.