Atriz considerada ‘azeda’ faz niver longe dos holofotes

Em 2019, quando estava no elenco de um espetáculo teatral, Faye voltou a ser assunto de forma negativa. A imprensa noticiou que ela foi demitida da peça "Tea at Five", na Broadway, após ser agressiva e jogar objetos na equipe. No Instagram da atriz, que tem menos de 2 mil seguidores, alguns reclamaram, achando injusta a demissão.