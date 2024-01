Relembre artistas que já foram homenageados em vida na Sapucaí

Ruth de Souza - Acadêmicos de Santa Cruz 2019 - As homenagens não são feitas apenas pelas escolas do Grupo Especial. No acesso, tradicionais agremiações também já contaram a história de muitos artistas brasileiros. A verde e branca trouxe em alas e alegorias a vida e obra de uma das maiores atrizes do país, símbolo de resistência. A escola ficou com a quinta colocação.