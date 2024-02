50 anos do incêndio do Joelma: Um trauma na capital paulista

O fogo no Joelma começou às 8h45, com curto-circuito num aparelho de ar-condicionado no 12º andar. As salas tinham divisórias e móveis de madeira, pisos acarpetados, cortinas de tecido e forros de fibra sintética, o que propiciou o avanço rápido das chamas. A temperatura no interior do prédio chegou a 700ºC.