Carnaval de São Paulo: Conheça a história do Sambódromo do Anhembi

A grande campeã do Carnaval SP 2023 foi a Mocidade Alegre. Com disputa acirrada com a Mancha Verde, segunda colocada do grupo e vice-campeã, a definição ficou para a última nota do quesito fantasia. A Morada do Samba trouxe para o Anhembi a história de um samurai negro. Yasuke, um moçambicano que integrou a comitiva jesuíta italiana, tornou-se o primeiro samurai negro da história do Japão.