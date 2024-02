Xuxa comenta polêmica envolvendo ‘Baby’ e Ivete: ‘vergonha’

Por meio das redes sociais do reverendo Caio Fábio D’Araújo Filho, Xuxa disparou: 'Caio, você é muito educado para responder, ou mesmo criticar uma situação sem entendimento nenhum, me dá vergonha de atitudes como essa, pois a Baby é alguém que me decepcionou, sempre tive muito carinho por ela e hoje… tenho certeza que a decepção faz parte do seu nome'.