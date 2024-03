ATUALIZAR Esse Papa é pop: Surpresas de Francisco no mundo globalizado!

Em 2014, o Papa causou polêmica ao reconhecer a Teoria da Evolução de Charles Darwin (seres vivos não são imutáveis e se adaptam ao ambiente por seleção natural). Ele disse que as pessoas erram na interpretação do Gênesis na Bíblia: 'Acham que Deus agiu como mago, com uma varinha capaz de criar todas as coisas'.