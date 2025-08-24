Flipar

Caranguejo gigante causa espanto ao ressurgir depois de 15 séculos

Cientistas confirmaram a presença do caranguejo-dos-coqueiros na ilha de Car Nicobar, na Índia, marcando o primeiro registro oficial do animal na região desde 1874.

Por Lance
Reprodução/YouTube

A descoberta ocorreu em abril de 2024, durante uma expedição a uma pequena caverna feita por espeleólogos.

Freepik/wirestock

Os resultados foram divulgados em maio pela revista científica Journal of Threatened Taxa.

Reprodução/YouTube

Durante a expedição, os cientistas avistaram um macho adulto da espécie, pesando aproximadamente 1,2 kg e medindo 13 cm.

Wikimedia Commons/Jebulon

Conhecido como o maior artrópode terrestre do mundo, esse caranguejo pode atingir até 90 cm de diâmetro, 5 kg e viver até 60 anos.

Reprodução/YouTube

O exemplar foi encontrado em uma fenda na rocha, próximo a cocos e lixo orgânico, que podem ter atraído o animal devido a seus hábitos alimentares.

iNaturalist/John Barkla

Embora presente em outras ilhas da região, o caranguejo-dos-coqueiros é de hábitos noturnos, tornando seu avistamento algo incomum.

Reprodução/YouTube

Essa descoberta ocorreu no mesmo ano em que pesquisadores australianos registraram uma rara lula bigfin nas profundezas da Fossa de Tonga, no Pacífico.

Reprodução/Centro de Pesquisa de Mar Profundo Minderoo-UWA

Com tentáculos que podem atingir até oito metros de comprimento, a espécie chama atenção por sua aparência peculiar.

Divulgação - NOAA

A Fossa de Tonga é considerada uma das áreas mais profundas do planeta, podendo chegar a até 10 km superfície abaixo.

Reprodução/Discovery Channel

O caranguejo-dos-coqueiros, também conhecido como caranguejo-ladrão, é nativo de ilhas tropicais do Indo-Pacífico, como as Ilhas Cook, Seychelles, e partes da Polinésia.

Flickr - fearlessRich

Uma das características mais marcantes desse artrópode é sua habilidade de escalar palmeiras conseguir cocos, que são parte importante de sua dieta.

iNaturalist/Lennart Hudel

Com suas poderosas pinças, ele quebra os cocos para consumir a polpa.

Reprodução/YouTube

Além de cocos, sua dieta é bastante variada: inclui frutas, nozes, folhas, carniça, pequenos animais e até caranguejos menores.

Flickr - John Tann

Apesar de ser um crustáceo, o caranguejo-dos-coqueiros é totalmente terrestre na fase adulta, retornando ao mar apenas na fase larval.

Flickr - fearlessRich

Durante uma fase da vida, ele ainda utiliza conchas para proteção, mas à medida que cresce desenvolve um abdômen endurecido, dispensando o uso da concha.

iNaturalist/John Barkla

Esses caranguejos possuem um sistema respiratório adaptado ao ambiente terrestre, com 'pulmões' branquiais modificados que lhes permitem respirar ar, embora ainda dependam da umidade para evitar a desidratação.

Reprodução/YouTube

Além disso, o caranguejo-dos-coqueiros é conhecido por seu comportamento 'ousado', o que inclui invadir casas e acampamentos em busca de alimentos — justificando o apelido de “ladrão”.

Wikimedia Commons/Lance Vanlewen

Embora não seja considerado perigoso, sua força pode causar ferimentos em humanos.

iNaturalist/Dominik Maximilián Ramík

Atualmente, a espécie é protegida em algumas regiões devido ao declínio populacional por conta da caça e perda de habitat.

iNaturalist/drew_avery

Veja Mais

 