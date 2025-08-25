Flipar Pra quem não viu: Tumor raro muda cor de pele e provoca briga judicial Sabrina Gomes, uma jovem cearense de 25 anos, descobriu em 2015 um tumor raro que trouxe efeitos colaterais intensos para sua saúde e virou disputa judicial. A história foi tema do Fantástico, da Globo, em 10 de novembro de 2024. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu. Por Lance

©Reprodução de vídeo TV Globo