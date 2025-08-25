Flipar

Costumes dos brasileiros que são mal vistos em outros países

Os costumes brasileiros nem sempre caem bem no exterior. O que aqui soa simpático ou natural pode ser mal interpretado em outras culturas.

Por Lance
imagem gerada por i.a

No Brasil, cumprimentar com abraços e beijos no rosto é visto como sinal de simpatia. Esse contato físico é parte do jeito caloroso do brasileiro.

imagem gerada por i.a

No JapÃ£o, isso pode ser invasivo, pois eles prezam por distÃ¢ncia e formalidade. SaudaÃ§Ãµes sÃ£o discretas, como o ato de se curvar levemente.

Imagem de StockSnap por Pixabay

Falar alto, rir e gesticular em público no Brasil passa como algo natural. Isso expressa o bom humor e a sociabilidade típicos do país.

imagem gerada por i.a

Na Alemanha, o comportamento barulhento pode ser visto como falta de respeito. Lá se valoriza o ambiente calmo e reservado.

Imagem de Iva Castro por Pixabay

Chegar um pouco atrasado no Brasil, mesmo em compromissos sociais, é tolerado. Muitas vezes isso nem gera comentários.

imagem gerada por i.a

Na Inglaterra, pontualidade é essencial e sinal de respeito. Atrasar-se soa como desleixo ou desconsideração. O Big Ben, por sinal, é um dos símbolos de hora precisa.

wikimedia commons Peter Broster

Dividir a conta em bares e restaurantes é prática comum no Brasil. Cada um paga o que consumiu e isso é bem aceito.

imagem gerada por i.a

Na China, dividir a conta pode parecer descortês. O costume é quem convida pagar tudo, como sinal de honra.

Yinan Chen por Pixabay

Elogiar a casa ou pertences de alguém no Brasil é gentileza. Isso demonstra simpatia e apreço pelo anfitrião.

imagem gerada por i.a

Em países árabes, o elogio pode causar desconforto. Em algumas culturas, pode soar como inveja ou criar obrigação de presentear.

Nicoleon - Wikimédia Commons

Usar apelidos carinhosos e fazer piadas entre amigos é comum no Brasil. Isso mostra afeto e descontração.

imagem gerada por i.a

Na Suécia, piadas e apelidos no trabalho podem parecer pouco profissionais. O ambiente costuma ser mais formal.

xavi manrique por Pixabay

Crianças barulhentas em locais públicos são bem toleradas no Brasil. Há paciência com o comportamento infantil.

imagem gerada por i.a

Na França, esperam-se crianças mais discretas em público. Pais são cobrados por manter o bom comportamento dos filhos.

imagem gerada por i.a

Roupas informais como bermuda e chinelo são aceitas no Brasil. O conforto é prioridade em muitas situações.

imagem gerada por i.a

Na Itália, roupas informais podem ser vistas como desrespeito em certos locais. Igrejas e restaurantes esperam mais formalidade.

Américo Aperta - Flickr

Colocar os pés em cadeiras ou bancos passa despercebido no Brasil. Isso é visto como um ato de relaxamento.

imagem gerada por i.a

Em Singapura, esse gesto pode ser extremamente ofensivo. Os pés são considerados impuros em algumas culturas.

Flickr shankar s

Fazer perguntas pessoais no Brasil, como estado civil ou onde mora, é comum. Isso demonstra interesse e amizade.

imagem gerada por i.a

Nos Estados Unidos, isso pode soar como invasão de privacidade. Os americanos prezam mais pela reserva em conversas iniciais.

Reprodução/YouTube Drone Snap

Veja Mais

 