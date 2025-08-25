Flipar

Homem 'muda de vida' após ganhar medalha correndo bêbado e descalço

Depois de viralizar nas redes sociais por correr uma maratona bêbado e de chinelos, o mesmo homem foi visto treinando sóbrio nas ruas do município de Garrafão do Norte.

Em uma publicação no Instagram, a prefeitura da cidade destacou o 'início de um novo ciclo' do homem, que agora aparece calçando tênis.

'Repercutindo em todo o Brasil após completar uma prova de atletismo de 8 km usando uma sandália havaiana, no último final de semana, o Isaque agora está sendo visto com frequência treinando pelas ruas da nossa cidade', diz a legenda do post.

'Estamos felizes por essa história e na torcida para que esse momento marque o início de um novo, transformador e bonito ciclo na vida do Isaque', finaliza o perfil da prefeitura.

Morador do Pará, Isaque dos Santos Pinho não só disputou a prova de 8 km como completou o percurso e ainda levou uma medalha para casa!

Na véspera da prova, o homem contou que estava bebendo em um bar da região.

No dia seguinte, ao caminhar por uma praça, se deparou com a movimentação de atletas se aquecendo e resolveu se juntar à competição.

Segundo o próprio, ele tinha esperança de que o exercício ajudasse a 'eliminar a ressaca'.

A história foi contada pelo próprio Isaque em uma entrevista publicada em seu novo perfil Instagram, que já soma mais de 178 mil seguidores.

O homem não tinha celular e 'ganhou' um perfil na rede social criado por amigos.

A própria organização do evento entrou na brincadeira, publicando vídeos do mais novo 'maratonista' em ação.

O vídeo que viralizou mostra Isaque acelerando com tudo, ultrapassando vários participantes.

“8 km de havaianas e com um pré-treino duvidoso. E vocês achando que precisa de tênis caro para correr”, diz a legenda da publicação.

Apesar do tom descontraído, o homem afirmou ter planos de mudar de vida, prometendo largar o álcool e os vícios de lado para buscar um emprego.

'Estou recebendo muito conselho e não vou desistir nunca. Quero participar do esporte mesmo”, disse ele.

A corrida foi realizada pelas ruas da cidade no dia 27 de julho, organizada por uma academia local.

Isaque Ã© morador de GarrafÃ£o do Norte, um pequeno municÃ­pio de cerca de 25 mil habitantes que fica no nordeste do ParÃ¡.

