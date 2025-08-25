Festa de Bruna Marquezine virou piada nas redes, mas Ilha Fiscal mantém seus atrativos

Flipar

O festão de 30 anos da atriz Bruna Marquezine, realizado no dia 15 de agosto, deu o que falar nas redes sociais e não foi por um bom motivo.

O evento, que aconteceu na icônica Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, reuniu cerca de 200 convidados e contou com shows de Thiaguinho e Zeca Pagodinho.

Inspirada na estética medieval, a festa tinha estofados em verde, toalhas e cortinas rosadas, castiçais altos com velas, mesas baixas e louças na cor prata.

Muitos fãs não aprovaram o resultado e criticaram o visual da festa. 'Eita, decoração feia da p*', disse um. 'Parece aquelas festas vampirescas de filme', zombou outro.

Outros seguidores disseram que a decoração estava 'brega' e 'deselegante'. 'Se isso é luxo, eu tenho zero gosto. Parece filme de terror', comentou uma internauta.

Ao contrário da decoração, o local escolhido para a realização da festa, a Ilha Fiscal, é um dos mais prestigiados do Rio de Janeiro.

A Ilha é um dos pontos turísticos mais emblemáticos do estado do Rio, conhecida principalmente por abrigar o último grande baile do Império antes da Proclamação da República, em 1889.

Localizada estrategicamente na entrada do porto do Rio de Janeiro, bem ao lado do atual Museu Naval, ela é conhecida por seu imponente palácio em estilo neogótico.

O castelo foi projetado pelo arquiteto Adolpho José Del Vecchio e inaugurado em 1889, pouco antes do fim do regime monárquico.

Originalmente, a ilha servia como posto de fiscalização aduaneira, daí o nome “Fiscal”, já que era o local responsável por monitorar e controlar a entrada de mercadorias no porto do Rio de Janeiro.

Com o tempo, sua função foi se transformando, especialmente após a República, quando passou a ser usada pela Marinha do Brasil para diferentes atividades administrativas e culturais.

Hoje, a Ilha Fiscal integra o Complexo Cultural da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM).

O local funciona como museu e espaço de visitação, com exposições permanentes sobre a história naval brasileira e a vida no período imperial.

O famoso baile oferecido pelo imperador Dom Pedro II foi em homenagem aos oficiais do navio chileno Esmeralda, poucos dias antes da queda da monarquia.

Além de seu valor histórico, a Ilha Fiscal é um cartão-postal pela localização privilegiada.

Do seu entorno é possível apreciar uma vista ampla da Baía de Guanabara, incluindo a Ponte Rio–Niterói, o Pão de Açúcar e o centro da cidade.

O acesso à ilha pode ser feito de barco ou micro-ônibus, em passeios organizados pela Marinha. O trajeto dura em média 20 minutos.

