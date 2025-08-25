Cidade futurista da China tem neon e até trem dentro de prédios

Isso porque a cidade tem um crescimento vertical e labiríntico — daí o apelido de '8D' —, moldado pelo relevo montanhoso do entorno.
À noite, a paisagem faz lembrar a de cenários de filmes de ficção científica, com muitas luzes por todo lado.
Com uma área equivalente à da Áustria, a cidade não pôde se expandir horizontalmente justamente por conta do terreno acidentado.
As imagens da cidade chamam atenÃ§Ã£o nas redes sociais, com cenas de trens passando por dentro de prÃ©dios.
Outras imagens mostram edifícios cujo “térreo” fica no 12º andar!
Essa estética “cyberpunk”, marcada por luzes de neon, shows de drones e fogos de artifício, tem impulsionado o turismo local.
Só em 2024, Chongqing recebeu 1,3 milhão de visitantes internacionais, um aumento de 184% em comparação com o ano anterior.
Além disso, o governo chinês facilitou o acesso, liberando visto livre para franceses, alemães e espanhóis em 2023.
Isso fez com que o fluxo de turistas desse um salto de 245% na primeira metade de 2025.
Hoje, já há tours guiados pela cidade em inglês, espanhol, tailandês, japonês e coreano.
Além da modernidade, Chongqing preserva um passado importante: a cidade foi capital provisória da China durante a Segunda Guerra Mundial.
Até isso foi aproveitado de alguma forma: antigos abrigos antiaéreos foram transformados em restaurantes de hot pot, prato típico local.
Em junho deste ano, Chongqing deu um passo marcante para reforçar sua importância econômica e logística.
Foi inaugurada uma das maiores estações de trem de alta velocidade do mundo, com impressionantes 1,22 milhão de metros quadrados!
Atualmente, a cidade já superou Guangzhou e ocupa a 5ª posição entre as maiores economias da China, ficando atrás apenas de Xangai, Pequim e Shenzhen.
O canadense Joshua Guvi, que teve a oportunidade de vivenciar o dia a dia local, declarou à CNN que seu único arrependimento foi “não ter ficado mais tempo”.
Com mais de 30 milhões de habitantes, Chongqing é considerada um dos principais motores de crescimento da China contemporânea.
Outras atrações como o Eling Park, o Templo de Luohan e as Três Gargantas do Yangtzé, localizadas nas proximidades, fazem de Chongqing um destino imperdível!