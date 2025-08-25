Flipar

Arma 'apocalíptica' da Rússia faz Estados Unidos posicionarem submarinos nucleares

Uma escalada de tensão entre Estados Unidos e Rússia nas últimas semanas tem provocado medidas temerárias dos dois lados.

Por Lance
Freepik/fabrikasimf

No dia 1º de agosto, Donald Trump anunciou o deslocamento de dois submarinos nucleares para uma região próxima à Rússia.

Reprodução/TV Globo

A ordem veio em resposta a uma ameaça feita pelo ex-presidente russo Dmitri Medvedev sobre o uso do sistema nuclear 'Mão Morta' (ou 'Perimetr', em russo).

Wikimedia Commons/Jürg Vollmer/Maiakinfo

Além de ex-presidente, Medvedev é o atual vice do Conselho de Segurança da Rússia.

Wikimedia Commons/government.ru

A 'Mão Morta' é uma espécie de 'arma apocalíptica' que pode lançar mísseis automaticamente se as lideranças russas forem eliminadas em um ataque.

Reprodução/sputiniknews.com

A escalada nas tensões começou após Trump exigir um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia em até 10 dias, sob pena de novas sanções.

Reprodução/TV Globo

Na ocasião, Medvedev respondeu acusando os EUA de agir com ordens. Nas palavras dele, 'cada novo ultimato é uma ameaça e um passo em direção à guerra; não entre a Rússia e a Ucrânia, mas com o país dele'.

Wikimedia Commons/Government.ru

Em retaliação, Trump o chamou de 'fracassado' e alertou sobre as consequências de suas palavras.

Reprodução/YouTube

O sistema 'Mão Morta' foi desenvolvido durante a Guerra Fria e funciona em três etapas:

Reprodução

Primeiro, os sensores detectam um ataque nuclear. Depois, ele tenta contatar líderes militares e políticos. Por fim, se ninguém responder, mísseis nucleares são lançados automaticamente.

StockSnap/Pixabay

Embora envolto em sigilo, especialistas acreditam que o sistema foi aprimorado e permanece ativo até os dias de hoje.

Maciej Ruminkiewicz/Unsplash

Trump justificou a movimentação dos submarinos como medida de precaução, destacando que Medvedev 'tem uma boca solta'.

Reprodução/TV Globo

“Ele não deveria ter dito isso. Ele tem uma boca solta. Já disse outras coisas antes também. Então, queremos sempre estar preparados”, disse o presidente norte-americano.

Gage Skidmore/Wikimedia Commons/

“Enviei dois submarinos nucleares para a região. Só quero ter certeza de que as palavras dele são apenas palavras, nada além disso', acrescentou Trump.

Reprodução/TV Globo

Em um canal no Telegram, Medvedev declarou: “Trump deveria se lembrar de como a lendária ‘Mão Morta’ pode ser perigosa”.

Reprodução/TV Globo

A medida dos EUA também intensifica o clima de alerta entre países da OTAN, que temem um conflito mais amplo na Europa.

Wikimédia Commons/Dave Jenkins

Embora hoje tenha pouca influência real dentro da Rússia dominada por Putin, Medvedev continua a usar redes sociais para fazer provocações contra líderes ocidentais.

Wikimedia Commons/Government.ru

A guinada de Medvedev contrasta com sua atuação no passado: durante seu mandato, de 2008 a 2012, buscou aproximação com os EUA, era visto como símbolo de modernização e chegou a visitar o Vale do Silício.

Flickr - The White House

Após retornar ao cargo de primeiro-ministro em 2012, foi gradualmente afastado do centro do poder, especialmente após a ascensão dos “siloviki” — grupo ligado aos militares e à segurança.

Wikimedia Commons/kremlin.ru

Veja Mais

 