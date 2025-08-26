Pra quem não viu: Fotógrafo brasileiro e dois colegas de escalada morrem em montanha no Peru

Edson e dois colegas peruanos, Efraín Pretel Álonzo e Jesús Huerta Picón, iniciaram a subida no dia 29/05 e deveriam retornar em 01/06, mas não deram mais notícias. Todos morreram.
Luzes chegaram a ser vistas no topo da montanha, sugerindo que eles haviam chegado ao cume, mas poderiam ter enfrentado problemas na descida. Na ocasião, uma equipe que foi ao local só achou a barraca vazia. O grupo sofreu algum acidente pela dificuldade técnica do lugar.
Os corpos dos três foram encontrados na montanha gelada. A Associação de Guias de Montanha do Peru pediu apoio do Ministério da Defesa e da Polícia Nacional para o resgate com helicóptero.
O corpo de Edson Vandeira foi enterrado no vilarejo de Yungar, ao norte de Huaraz, em frente à montanha onde morreu. “Nosso desejo era de que ele continuasse na montanha, por ser a grande paixão dele”, afirmou Jackeline Vandeira, irmã de Edson.
Natural de Campo Grande (MS), Edson era montanhista, fotógrafo e guia. Ele residia no Peru. Praticava montanhismo desde 2008 e era conhecido por seu trabalho em fotografia de aventura e natureza.
Com experiência internacional, liderou expedições no Brasil, Andes e Himalaia, além de participar de nove missões na Antártida, onde trabalhava com segurança e logística.
Em 2021, foi finalista do prêmio 'Wildlife Photographer of the Year' com um trabalho sobre queimadas no Pantanal.
Em 2022, o brasileiro participou da série 'Andes Extremo', do History Channel. Além disso, ele teve suas fotos publicadas na revista National Geographic.
O Nevado Artesonraju é uma das montanhas mais conhecidas dos Andes peruanos, localizada na Cordilheira Branca, dentro do Parque Nacional Huascarán, na região de Ancash.
Com 6.025?metros de altura, a montanha muitas vezes é comparada ao famoso Matterhorn, nos Alpes suíços.
Seu nome tem origem no termo quechua 'Artisonraju', que significa 'Pico de Neve' ou 'Montanha de Neve'.
Por conta da escalada técnica e desafiadora, o Artesonraju é um destino cobiçado por alpinistas experientes.
A temporada ideal para a escalada vai de maio a setembro, quando as condições climáticas são mais estáveis.
Além de sua importância esportiva, o Artesonraju ganhou fama mundial por servir de inspiração para o logotipo da Paramount Pictures.
A primeira escalada registrada no Artesonraju ocorreu em 19 de agosto de 1932, pelos alpinistas europeus E.?Hein e E.?Schneider.
A subida tem duas rotas principais: a face sudeste, acessível a partir da Laguna Parón, e a crista nordeste, partindo do vale de Santa Cruz.
A rota sudeste, considerada tecnicamente moderada, é realizada em cerca de cinco dias. Já a rota nordeste é um pouco mais longa, durando em média seis dias.
Para quem busca apenas apreciar a natureza, a região ao redor do Artesonraju tem paisagens deslumbrantes, como a do Lago Parón.