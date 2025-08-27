Homenagem saiu pela culatra: pior museu de cera do mundo deixa celebridades com caras horrorosas

É o Polonia Wax Museum (Polonia Wax Museum Figury Woskowe). No site de viagens Trip Advisor, ele leva nota 3. E há muitos comentários hilários, como o de um visitante que resolveu dar nota 10 pro museu porque não parou de rir.
Esta é a escultura de cera da mulher do Príncipe William, Kate Middleton. Ui!
E o Príncipe William está aí. Ou melhor, os dentes dele. Convenhamos que também não ficou bem na fita.
A Rainha Elizabeth II, que morreu em agosto do ano passado, nunca ficou tão descabelada na vida.
E Michael Jackson? Tá muito inchado de botox ou é implicância nossa?
Johnny Depp já disse que não voltará a encarnar Jack Sparrow. Menos mal...
O ator Robbie Coltrane, que morreu em 2022, até gostaria de ver essa versão do seu popular personagem Hagrid, da saga de Harry Potter. Afinal, tá mais em forma... Mas não lembra nada, né?
Audrey Hepburn, ao contrário, ficou mais bolachuda...
Só com magia negra Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley ficariam assim... Que cabelos, hein... E Hermione fez chapinha?????
E alguém adivinharia que esse aí é o Donald Trump? Olhando bem.... não. Não tem nem o tom laranja dos cabelos. Nem a boquinha...
Esse Nelson Mandela tá bem mais ou menos... A vantagem é que dá pra saber que é ele.
Sérios riscos de ataque da Rússia se o presidente Putin se enfezar com essa estátua.. Com o homem não se brinca.
E esse Will Smith com gorro de Papai Noel? Passa ou não passa? O cara gosta de dar socos, hein...
O Papa João Paulo II (se estivesse vivo) daria a bênção parar esta escultura. Só porque ele era bonzinho. Escultores do museu, vocês estão perdoados.
O Dalai Lama é outro com amor no coração. Muita luz para os autores dessa obra.
Como saber que essa aí é Marilyn Monroe? Resposta: pelos cabelos, pela roupa, pela pose. Nada mais.
E Elvis Presley? O belo ídolo do rock que conquistou o coração das mulheres.... Conseguiram deixá-lo feio.
O rosto de Elton John também deu uma boa murchada.
E Lady Gaga? Cruzes!
O Morgan Freeman até dá pro gasto, hein...
Aqui uma enxurrada de estátuas inspiradas em grandes nomes do cinema de ação. Cá entre nós, o Stallone não parece esses bonecos que quebram fácil? E esse cabelo espigado do Tom Cruise? Fãs...hora de protesto. Bruce Willis tá assim, assim... Mas o Schwarzenegger...é o fim do Exterminador.
Mas dizem que o capricho ficou por conta do grande ídolo do esporte polonês. O craque do futebol Robert Lewandowski. Quem entende do assunto atesta: parece com ele sim. Então, tá!