'Casas de Fadas': ilha italiana tem túmulos de 5 mil anos esculpidos em rochas

Entre os mais notáveis estão as Domus de Janas (ou 'Casas de Fadas'), túmulos pré-históricos esculpidos em pedras entre o Paleolítico e a Idade do Bronze.
São mais de 3.500 túmulos escavados na rocha há cerca de 5 mil anos e reconhecidos como Patrimônio Mundial da Unesco.
Eram necrópoles onde comunidades do Neolítico enterravam seus mortos com oferendas, recriando aspectos da vida cotidiana.
Muitas são decoradas com símbolos ritualísticos, como chifres de touro, e possuem arquitetura complexa com cômodos e até corredores.
Um dos complexos funerários mais relevantes é Sant’Andrea Priu, em Bonorva. Fica escavado em um afloramento de lava vulcânica com 180 metros de extensão e 10 metros de altura.
Lá, fica a Tumba do Capo, que ocupa 250 m² e possui 18 compartimentos interligados, lembrando a estrutura das antigas residências.
O local foi reutilizado em diferentes épocas: primeiro pelos romanos, depois pelos bizantinos, quando chegou a ser transformado em igreja dedicada a Sant’Andrea.
Já na região de Putifigari, a necrópole de Monte Siseri, a 850 metros de altitude, abriga S’Incantu, considerado um dos exemplos mais refinados da arte neolítica.
Outro sítio arqueológico significativo é Montessu, no sudoeste da ilha, formado por 35 domus que compõem um verdadeiro “anfiteatro” datado do terceiro milênio antes de Cristo.
Já em Alghero, a menos de dez quilômetros do mar, encontra-se Anghelu Ruju, necrópole descoberta em 1903.
'É uma oportunidade extraordinária para a Sardenha pré-histórica. A Domus de Janas entra oficialmente no coração da cultura mundial', disse o professor Giuseppa Tanda, diretor científico do Centro de Estudos de Identidade e Memória (Cesim).
Outro local relevante de Sardenha que já era considerado Patrimônio da UNESCO é Su Nuraxi di Barumini, um complexo nurágico com torres de pedra de até 18 metros.
Tais reconhecimentos ampliam ainda mais o protagonismo histórico e cultural da Itália, país com o maior número de sítios tombados pela Unesco: 61.
Com cerca de 1,5 milhão de habitantes, Sardenha é a segunda maior ilha do Mediterrâneo.
É um destino turístico muito procurado por suas praias de águas cristalinas, especialmente na Costa Esmeralda.
Montanhas, cavernas e trilhas são outras atrações naturais que tornam a ilha um destino versátil.
Ao longo da história, Sardenha foi dominada por fenícios, romanos, espanhóis e árabes, o que ajudou a enriquecer ainda mais sua cultura.