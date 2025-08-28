Flipar Picada de aranha-violinista mata jovem de 23 anos Um homem de 23 anos morreu após ser picado por uma aranha-violinista (loxosceles reclusa) em Bari, na região da Puglia, Itália. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu como alerta sobre essa perigosa aranha. Por Redação Flipar

Francisco Corado Rivera por Pixabay