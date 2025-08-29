Flipar Bombou: Romance real de Liam Neeson e Pamela Anderson turbina estreia de comédia O ator Liam Neeson alcançou sua melhor bilheteria em sete anos com Corra que a Polícia Vem Aí!, que arrecadou sólidos US$?16,8 milhões no fim de semana de estreia — o maior desempenho financeiro de filme estrelado pelo ator desde O Passageiro. Por Redação Flipar

