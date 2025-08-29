Bombou: Romance real de Liam Neeson e Pamela Anderson turbina estreia de comédia

O longa também ganhou destaque fora das telas pelo romance entre Neeson e Pamela Anderson, que chamou a atenção da mídia internacional. A relação acabou turbinando a estreia, reforçando a presença do astro na cultura pop.
O romance entre os atores Liam Neeson e Pamela Anderson se tornou o assunto mais comentado em Hollywood nas últimas semanas. A atriz disse que seria 'impossível nâo se apaixonar' por Liam.
Demonstrações de carinho dos dois nos eventos de lançamento do reboot de 'Corra que a Polícia Vem Aí' deixaram os fãs em polvorosa na internet.
'Isso está acontecendo em tempo real, aqui e agora, então não sei como as coisas vão ficar daqui para frente', relatou uma fonte ligada a Pamela, ressaltando que ela estava feliz com o novo amor.
No começo de agosto, viralizou na internet um vídeo dos dois recriando uma das cenas românticas mais famosas da história, do filme 'Titanic'.
O romance dos dois chama a atenção por vários motivos. Aos 58 anos, Pamela Anderson ficou marcada por ter se casado cinco vezes e ter vivido vários relacionamentos conturbados.
Seus romances envolveram traições, violência doméstica e crises de ciúmes de companheiros. Anderson teve dois filhos com o primeiro marido, Tommy Lee, baterista da banda Mötley Crüe.
Neeson, por sua vez, ficou viúvo desde 2009 e chegou a declarar que havia desistido do amor.
Uma pessoa próxima à Pamela Anderson disse à imprensa que Neeson seria o melhor companheiro que ela já teve.
O casal já recebeu até aprovação da ex-cunhada de Neeson, a atriz Joely Richardson. Ela reagiu com emojis de coração a fotos dos dois publicadas por Pamela Anderson.
Em entrevistas anteriores, o ator declarou estar “perdidamente apaixonado” por Pamela e elogiou sua simplicidade e profissionalismo.
Nascido em 7 de junho de 1952, em Ballymena, Irlanda do Norte, Liam Neeson trabalhou como motorista de empilhadeira e foi boxeador amador antes de seguir a carreira artística.
Começou sua trajetória no teatro, atuando em peças do Lyric Players’ Theatre, em Belfast, e depois se juntou à prestigiosa companhia Abbey Theatre, em Dublin.
No cinema, começou a ganhar destaque nos anos 1980, atuando em 'Excalibur, a Espada do Poder', de 1981, e 'Rebelião em Alto Mar', de 1984.
No entanto, Neeson recebeu reconhecimento internacional no aclamado 'A Lista de Schindler', dirigido por Steven Spielberg em 1993, pelo qual recebeu uma indicaÃ§Ã£o ao Oscar de Melhor Ator.
Em 1999, outro papel marcante: o de Qui-Gon Jinn em 'Star Wars: EpisÃ³dio I - A AmeaÃ§a Fantasma'.
Outros filmes de destaque na carreira de Neeson são: 'Batman Begins', de 2005, e a franquia 'Busca Implacável', na qual ficou marcado como um herói de ação.
'Desconhecido' e 'A PerseguiÃ§Ã£o', ambos lanÃ§ados em 2011, 'Sem Escalas, de 2014, e 'SilÃªncio', de 2016, sÃ£o outros longas importantes na trajetÃ³ria de Neeson.
Em 2009, o ator viveu uma tragÃ©dia na sua vida pessoal ao perder a esposa Natasha Richardson, que morreu apÃ³s um acidente de esqui. Eles eram casados desde 1994 e tiveram dois filhos juntos.
Liam Neeson agora se reinventa na carreira apostando numa comédia com toques de pastelão. Tem gente que gosta; tem gente que não. Mas o ator deixa a marca por ousar uma mudança radical no tipo de filme e personagem.