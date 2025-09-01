Exame acaba com mistério da Virgem que 'chorava sangue'

Porém, exames mostraram que o material genético encontrado no líquido é da própria proprietária da estátua, Gisella Cardia, que se apresenta como vidente e organizava as peregrinações.
Segundo a análise, feita pela Universidade de Roma Tor Vergata, o líquido vermelho é sangue humano e tem origem natural.
O estudo também descartou teorias anteriores de que poderia ser sangue de porco ou mesmo de tinta.
Desde 2016, a vidente afirmava presenciar aparições de Maria e Jesus em Trevignano, cidade que fica ao noroeste de Roma.
As proibições incluem missas, orações em grupo, peregrinações e qualquer atividade que pudesse sugerir aprovação oficial da Igreja.
Tempos depois, o Vaticano também se posicionou, declarando que o tal 'sangue' na estátua não se tratava de um milagre.
De acordo com a imprensa italiana, alguns peregrinos acusam a vidente de fraude e de ter ganhado dinheiro de forma ilegal.
Eles querem, entre outras coisas, que a mulher devolva as doações que recebeu.
Segundo a advogada de Cardia, Solange Marchignolio, o DNA encontrado pode ser uma mistura, já que sua cliente 'tocou, beijou e mexeu na estátua'.
O principal argumento dos religiosos que acreditam é: como alguém pode saber qual é o DNA da Virgem Maria?
Com uma população de aproximadamente 5.800 mil habitantes, Trevignano Romano é uma pequena e charmosa cidade localizada na região do Lácio, na Itália, a aproximadamente 40 km ao norte de Roma.
Com uma atmosfera tranquila, Trevignano é conhecida por seu cenário natural deslumbrante, onde o lago de origem vulcânica se encontra com colinas verdejantes.
A cidade tem origens antigas, remontando à época etrusca, como evidenciado pelos achados arqueológicos na área, incluindo tumbas e artefatos que podem ser explorados no Museu Civico local.
Durante a Idade Média, Trevignano desempenhou um papel estratégico devido à sua localização privilegiada, e vestígios desse período podem ser vistos nas ruínas do Castelo Orsini, que domina a paisagem da cidade.
A Igreja de Santa Maria Assunta, construída no século XV sobre uma antiga estrutura românica, guarda afrescos renascentistas importantes.