Flipar Viúvo desde 2009, ator engata romance com atriz casada 5 vezes; e filme deles bomba na estreia O ator Liam Neeson alcançou sua melhor bilheteria em sete anos com Corra que a Polícia Vem Aí!, que arrecadou sólidos US$?16,8 milhões no fim de semana de estreia — o maior desempenho financeiro de filme estrelado pelo ator desde O Passageiro. Por Redação Flipar

Divulgação