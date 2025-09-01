Flipar Selfies mortais se sucedem na Grécia: Turistas perdem controle e se acidentam durante as fotos Um turista foi surpreendido por um forte vendaval e despencou da capela de Agios Georgios, na Grécia, enquanto tentava tirar uma selfie. É mais um caso, este ano, de visitante do país que perde a vida ao se descontrolar na hora da foto. Por Redação Flipar

Wikimedia Commons/George E. Koronaios