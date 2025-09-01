Flipar

Leandro Hassum se emociona ao falar do pai mafioso no Fantástico

O ator e comediante Leandro Hassum participou do quadro 'Pode Perguntar', no 'Fantástico', em 31/8/2025. Ele foi entrevistado por 20 pessoas do espectro autista, disposto a responder sobre qualquer assunto, por mais delicado que fosse.

E ele se emocionou ao contar sobre a prisão do pai, em 14/12/1994. 'Foi um corte na minha vida, de 21 anos que vivi uma mentira. Fui de 100 a 0 como se tivesse batido no muro de frente, em 1 segundo', disse Hassum.

E ele acrescentou: 'Eu falei um dia para o meu pai: 'pai, eu te perdoo. Porque mesmo no erro, você me mostrou o homem que não quero ser''.

Leandro Hassum já havia falado de detalhes chocantes sobre sua família em entrevista ao podcast 'Tantos Tempos', no dia 24/1/2025.

Hassum contou que tinha 21 anos quando descobriu que seu pai, Carlos Alberto da Costa Moreira, era integrante da máfia italiana.

Ele revelou que o pai chegou a ficar 11 anos preso por tráfico internacional de drogas.

'Cheguei a falar para o meu pai: 'você destruiu a minha vida'', disse Hassum sobre uma das visitas que fez na cadeia.

Em outro trecho da entrevista, o comediante ex-Rede Globo revela que enfrentou dificuldades financeiras apÃ³s a prisÃ£o do pai, chegando a vender salgadinhos para pagar seu curso de teatro.

'Eu dividia um miojo com a minha mulher para poder comprar fralda. Nunca faltou nada para minha filha, mas me doía muito', desabafou.

Apesar de tudo, Hassum afirmou que perdoou o pai e eles se deram bem até sua morte, em 2014.

Leandro Hassum nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, no dia 26 de setembro de 1973. Ele é ator, comediante, dublador, roteirista e produtor.

Hassum ficou conhecido por seu talento na comédia, mas também por suas incursões no drama e no cinema.

Ele iniciou sua carreira artística no teatro. Aos 16 anos, subiu ao palco pela primeira vez e, posteriormente, ingressou na renomada escola de teatro 'O Tablado'.

No início dos anos 2000, começou a ganhar grande destaque no cenário humorístico ao lado de Marcius Melhem, com quem atuou no espetáculo 'Nós na Fita'.

Com o tempo, migrou para a televisÃ£o, onde ganhou notoriedade em programas humorÃ­sticos da TV Globo.

No 'Zorra Total' Hassum atingiu o ápice da fama. O sucesso foi tanto que rendeu a estreia de um programa próprio, ao lado de Marcius Melhem.

Hassum também brilhou no cinema, estrelando filmes que alcançaram grande sucesso de bilheteria, como a trilogia 'Até que a Sorte nos Separe'.

Em 2014, Hassum passou por uma cirurgia bariátrica, o que resultou em uma drástica transformação física.

Ele perdeu mais de 60 kg, e a mudança de aparência gerou grande repercussão na mídia. O ator chegou a ser criticado por ter 'perdido o humor'.

Além dos trabalhos em televisão e cinema, Hassum tem uma sólida carreira como dublador, sendo a voz brasileira de personagens icônicos, como Gru na franquia 'Meu Malvado Favorito'.

Ele também participou de projetos internacionais e ampliou seu alcance ao participar de projetos da Netflix, como o filme 'Tudo Bem no Natal que Vem' (2020).

Ao longo de sua carreira, Leandro Hassum foi indicado a diversos prêmios importantes, como o Melhores do Ano, da TV Globo.

Hassum também é ativo nas redes sociais, onde compartilha momentos de sua vida pessoal e profissional, além de inspirar muitas pessoas com sua trajetória de saúde e bem-estar.

Desde 1998, Hassum é casado com a empresária Karina Gomes, com quem tem uma filha, Pietra.

