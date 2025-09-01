Flipar Demi Lovato, 33 anos: entre quedas, superações e recaídas, cantora quase morreu Demi Lovato comera 33 anos no dia 20 de agosto de 2025 e emocionou os fãs, recentemente, ao se reunir com os Jonas Brothers em um show da banda no dia 10 e cantar dois clássicos de Camp Rock: “This Is Me” e “Wouldn't Change a Thing”. Por Redação Flipar

Reprodução Instagram /@ddlovato