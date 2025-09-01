Demi Lovato, 33 anos: entre quedas, superações e recaídas, cantora quase morreu

Cantora, atriz e compositora, Demi conquista fãs em todo o mundo desde os tempos da Disney Channel com seu talento e carisma. Sua trajetória é marcada por superações e conquistas.
Cantora, atriz e compositora, Demi conquista fãs em todo o mundo desde os tempos da Disney Channel com seu talento e carisma. Sua trajetória é marcada por superações e conquistas.
Demetria Devonne Lovato, ou Demi Lovato, nasceu em 20 de agosto de 1992 em Albuquerque, Novo México e foi criada em Dallas.
É filha de Patrick Lovato e Dianna Hart De La Garza e tem três irmãs: Amber, do primeiro casamento de seu pai; Dallas, filha de Patrick e Dianna; e Madison, do relacionamento de sua mãe com Eddie De La Garza.
Demi iniciou sua carreira, em 2002, como Angela na série infantil “Barney e Seus Amigos”, da sexta à oitava temporada. Foi durante as audições para o programa que conheceu Selena Gomez.
Depois, foi descoberta pela Disney em uma seleção realizada em Dallas e escolhida para viver Charlotte Adams na série “Quando o Sino Toca” (2007).
A fama mundial chegou em 2008, quando Demi protagonizou o filme “Camp Rock” ao lado dos Jonas Brothers, como Mitchie Torres, uma adolescente que sonha em ser cantora.
O filme estreou em 20 de junho nos EUA com 8,9 milhões de telespectadores e lançou hits como o dueto “This Is Me”. O sucesso de “Camp Rock” levou ao lançamento de “Camp Rock 2” no ano seguinte.
Também em 2008, Demi lançou seu primeiro single solo, “Get Back”, seguido pelo álbum de estreia “Don’t Forget”, que estreou em 2º lugar na Billboard 200.
Em 2009, estrelou a série de comédia do Disney Channel “Sunny Entre Estrelas”, como Sunny Munroe.
Tamabém co-protagonizou o filme “Programa de Proteção para Princesas” (2009) com Selena Gomez, como Rosalinda, que atraiu 8,5 milhões de telespectadores.
Seu segundo álbum, “Here We Go Again”, foi lançado em 21 de julho de 2009, e estreou no 1º lugar na Billboard 200, com 108 mil cópias vendidas na primeira semana.
Em 2010, Demi foi internada em uma clínica de reabilitação pela primeira vez devido a vários problemas, entre eles drogas, automutilação, drogas e agressão em bastidores de turnê.
Após deixar a reabilitação, lançou em 2011 o álbum “Unbroken”, incluindo sucessos como “Give Your Heart a Break” e “Skyscraper”, esta última inspirada no período de tratamento.
Em 2012, Demi foi jurada na segunda temporada do “The X Factor', versão norte-americana, ao lado de Simon Cowell, L.A. Reid e Britney Spears, e retornou como jurada na terceira temporada em 2013.
Nesse mesmo ano, lançou seu quarto álbum, “Demi”, que teve como primeiro single “Heart Attack”.
Em 2015, lançou seu quinto álbum, “Confident”, pelo selo Safehouse Records, fundado por ela e Nick Jonas em parceria com Island e Hollywood Records, com destaque para o single “Cool for the Summer”.
Em 2017, Demi lançou o álbum “Tell Me You Love Me”, com o single “Sorry Not Sorry”. No mesmo ano, celebrou cinco anos de sobriedade com o documentário “Simply Complicated”, no qual revelou o uso de drogas pesadas durante a época da Disney.
Em 2018, ela sofreu uma recaída e uma overdose quase fatal, e foi hospitalizada em Los Angeles. Esse evento foi detalhado no documentário “Dancing With the Devil” (2021), que também inspirou a música de mesmo título.
Nos anos seguintes, Demi lançou os álbuns “Dancing With the Devil... The Art of Starting Over” (2021) e “Holy Fvck” (2022).
Em 2023, lançou “Revamped”, um álbum de regravações em versão rock de suas canções antigas, como 'Heart Attack'. Além dos singles “Still Alive” e “Swine”.
Em 2025, Demi iniciou sua nova era musical com o single “Fast”, de influência EDM, lançado em 1º de agosto.
Na vida pessoal, Demi se identificou como não-binária em 2021 e pediu que fossem usados os pronomes they/them (elu/delu). Em 2023, anunciou que voltou a usar os pronomes femininos, ela/dela.
Ao longo dos anos, Demi teve diversos relacionamentos, incluindo com Trace Cyrus (2009), Joe Jonas (2010), Wilmer Valderrama (2010–2016) e Max Ehrich (2020), com quem chegou a ficar noiva.
Desde 2022, ela namora o músico canadense Jordan Lutes, Jutes, com quem ficou noiva em dezembro de 2023 e se casou em maio de 2025.