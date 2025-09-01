Entenda por que padre Fábio de Melo foi denunciado ao Vaticano

'Quando colocou ela no vídeo, que ela me viu, esqueceu a dor dela. Ela quis me acalmar. Eu vi que ela ficava ofegante fingindo que não estava. Eu falei 'mãe, a senhora vai dormir um pouquinho que a senhora está muito cansada', e acho que ela sabia que não voltaria. Ela disse assim, 'sim, eu estou muito cansada, Fabinho, mas daqui a pouco eu estou de volta'. E essa foi a última vez. Depois eu recebi um corpo lacrado', contou.