'Casas de Fadas': ilha italiana tem túmulos de 5 milênios esculpidos em rochas

Além de ser destino de luxo e praias paradisíacas, a Sardenha, uma grande ilha italiana no mar Mediterrâneo, guarda um rico patrimônio arqueológico.

3021795/Pixabay

Entre os mais notáveis estão as Domus de Janas (ou 'Casas de Fadas'), túmulos pré-históricos esculpidos em pedras entre o Paleolítico e a Idade do Bronze.

Wikimedia Commons/Gianni Careddu

São mais de 3.500 túmulos escavados na rocha há cerca de 5 mil anos e reconhecidos como Patrimônio Mundial da Unesco.

Wikimedia Commons/Madpack

Eram necrópoles onde comunidades do Neolítico enterravam seus mortos com oferendas, recriando aspectos da vida cotidiana.

Divulgação/Secretaria Regional do Ministério da Cultura da Sardenha

Muitas são decoradas com símbolos ritualísticos, como chifres de touro, e possuem arquitetura complexa com cômodos e até corredores.

Divulgação/Centro de Estudos de Identidade e Memória

Um dos complexos funerários mais relevantes é Sant’Andrea Priu, em Bonorva. Fica escavado em um afloramento de lava vulcânica com 180 metros de extensão e 10 metros de altura.

Wikimedia Commons/Gianni Careddu

Lá, fica a Tumba do Capo, que ocupa 250 m² e possui 18 compartimentos interligados, lembrando a estrutura das antigas residências.

Divulgação/Secretaria Regional do Ministério da Cultura da Sardenha

O local foi reutilizado em diferentes épocas: primeiro pelos romanos, depois pelos bizantinos, quando chegou a ser transformado em igreja dedicada a Sant’Andrea.

Flickr - Ángel M. Felicísimo

Já na região de Putifigari, a necrópole de Monte Siseri, a 850 metros de altitude, abriga S’Incantu, considerado um dos exemplos mais refinados da arte neolítica.

Divulgação/Centro de Estudos de Identidade e Memória

Outro sítio arqueológico significativo é Montessu, no sudoeste da ilha, formado por 35 domus que compõem um verdadeiro “anfiteatro” datado do terceiro milênio antes de Cristo.

Wikimedia Commons/Mboesch

Já em Alghero, a menos de dez quilômetros do mar, encontra-se Anghelu Ruju, necrópole descoberta em 1903.

Wikimedia Commons/Gianni Careddu

Outro local relevante de Sardenha que já era considerado Patrimônio da UNESCO é Su Nuraxi di Barumini, um complexo nurágico com torres de pedra de até 18 metros.

Wikimedia Commons/Cristina Zappardo

Tais reconhecimentos ampliam ainda mais o protagonismo histórico e cultural da Itália, país com o maior número de sítios tombados pela Unesco: 61.

Frederic Christian/Unsplash

Com cerca de 1,5 milhão de habitantes, Sardenha é a segunda maior ilha do Mediterrâneo.

Wikimedia Commons - Maurizio Panicara

Ã? um destino turÃ­stico muito procurado por suas praias de Ã¡guas cristalinas, especialmente na Costa Esmeralda.

Ivan Ragozin/Unsplash

Montanhas, cavernas e trilhas são outras atrações naturais que tornam a ilha um destino versátil.

Freepik/wirestock

Ao longo da história, Sardenha foi dominada por fenícios, romanos, espanhóis e árabes, o que ajudou a enriquecer ainda mais sua cultura.

Davide Baraldi/Unsplash

