Rumores estão fortes: Ex-mulher de Johnny Depp teria filhos com homem mais rico do mundo

Tudo começou com uma matéria publicada no jornal The Wall Street Journal no dia 15/04/25, alegando que Musk poderia ter um número de filhos muito maior do que os 14 atualmente conhecidos.
De acordo com a reportagem, o bilionário já abordou mulheres nas redes sociais propondo ter filhos com elas, mesmo sem conhecê-las pessoalmente.
O veículo alega que ele teria uma 'missão' de 'povoar a Terra com pessoas altamente inteligentes' na intenção de 'evitar o apocalipse'.
Na web, vários internautas lembraram que Musk e Heard viveram um relacionamento entre 2016 e 2018.
Durante o julgamento entre Heard e Johnny Depp, uma amiga da família da atriz revelou que ela e Musk travaram uma batalha judicial sobre embriões congelados — ele queria destruí-los, enquanto Heard desejava usá-los para ter um filho.
Anos depois, em 2021, Amber teve uma filha por barriga de aluguel sem revelar o pai, o que gerou especulações sobre Musk ser o genitor.
No fim de 2024, a atriz de 39 anos anunciou uma nova gravidez, novamente sem revelar quem era o pai. Os gêmeos Ocean e Agnes nasceram em maio/25. Por enquanto, segue o mistério.
Amber Heard é uma atriz e ativista norte-americana que ganhou notoriedade tanto por sua carreira no cinema quanto por suas controvérsias na vida pessoal.
Ela nasceu em 22 de abril de 1986, em Austin, Texas, e começou sua carreira no entretenimento ainda jovem, participando de videoclipes e séries de TV.
Seus primeiros papéis de destaque foram em filmes como 'Alpha Dog' (2006) e 'Quebrando Regras' (2008 - foto).
Também em 2008, Heard estrelou a comédia 'Segurando as Pontas', ao lado de Seth Rogen e James Franco.
Em 2009, Heard participou de 'Zumbilândia'. O filme, que faz uma paródia dos clássicos de zumbis, foi sucesso de crítica e público.
Outros filmes em que Heard atuou foram: 'O Padrasto' (2009), 'Aterrorizada' (2010), 'Fúria Sobre Rodas' (2011), 'Machete Mata' (2013) e 'A Garota Dinamarquesa' (2015 - foto).
Em seguida, Heard emplacou um dos papéis mais marcantes de sua carreira ao interpretar a princesa Mera em 'Liga da Justiça' (2017), 'Aquaman' (2018) e 'Aquaman 2: O Reino Perdido' (2023).
Na vida pessoal, Amber Heard se envolveu publicamente em relacionamentos com homens e mulheres. Em 2009, ela chegou a ser presa por supostamente ter agredido fisicamente sua então namorada, a fotógrafa Tasya Van Ree.
Posteriormente, as acusações foram retiradas pela própria Van Ree, que alegou que os policiais “interpretaram mal” o incidente.
No entanto, foi sua relação com Johnny Depp que mais atraiu atenção da mídia. Os dois se conheceram durante as filmagens de 'Diário de um Jornalista Bêbado' (2011) e se casaram em 2015.
O casamento, porém, foi curto e turbulento: Heard pediu o divórcio em 2016 e o acusou de abuso doméstico, o que iniciou uma série de batalhas judiciais.
O caso se tornou um dos mais midiáticos da década. O julgamento de difamação, em 2022, foi transmitido ao vivo e amplamente discutido nas redes sociais.
No fim, o júri entendeu que ambos fizeram acusações falsas e difamatórias. Ela foi condenada a pagar cerca de R$ 40 milhões de indenização ao ex-marido.
Em um dos episódios mais emblemáticos do julgamento, a modelo Kate Moss desmentiu uma história contada por Heard na qual ela (Moss) teria sido empurrada de uma escada por Depp durante uma viagem dos dois à Jamaica nos anos 1990.
Moss não só afirmou que ela escorregou da escada sozinha como disse que Depp a ajudou após o incidente.
Após o julgamento, Heard se mudou para a Espanha com sua filha, afirmando que precisava de mais privacidade e segurança para criar a criança.