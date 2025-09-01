Flipar

Aranha-violinista mata jovem de 23 anos com picada na perna

Um homem de 23 anos morreu após ser picado por uma aranha-violinista (loxosceles reclusa) em Bari, na região da Puglia, Itália. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu como alerta sobre essa perigosa aranha.

Por Redação Flipar
Francisco Corado Rivera por Pixabay

Segundo relatos de médicos locais, Giuseppe Russo foi picado na perna direita enquanto trabalhava no campo, em Collepasso, na província de Lecce.

Angelo Giordano por Pixabay

No início, o jovem acreditou que a picada era de um mosquito, mas o ferimento se expandiu, provocando outros sintomas como dor intensa, pus e necrose na perna.

Carlito por Pixabay

De acordo com a mídia local, o jovem faleceu devido depois de sofrer um choque séptico e falência múltipla dos órgãos.

insung yoon Unsplash

Comum em várias partes do mundo — especialmente Brasil e EUA —, a aranha-violinista (Loxosceles) pertence a um gênero que inclui várias espécies de aranhas, sendo a mais conhecida a 'loxosceles reclusa'.

wikimedia commons/iamfindingplants

Essas aranhas são chamadas de violinistas devido a uma marca em forma de violino na parte superior de seus corpos, com a 'base' do violino próxima à cabeça e o 'braço' estendendo-se para trás em direção ao abdômen.

wikimedia commons/domínio público

As aranhas-violinistas são noturnas e reclusas, preferindo ambientes quentes, secos e escuros. Elas costumam se esconder em lugares como pedras, troncos, telhas, tijolos, tábuas de madeira e embaixo de móveis.

Francisco Corado Rivera por Pixabay

Apesar de inicialmente ser indolor, a picada da aranha-violinista pode causar a destruição de células e tecidos no local da picada, como no caso do jovem de 23 anos. Conheça outras aranhas venenosas pelo mundo!

wikimedia commons/Conway Hawn

Aranha-da-areia (Sicarius sp.): Pertencente ao gênero Sicarius, é uma aranha fascinante e perigosa, conhecida por sua habilidade de se camuflar na areia e pelo veneno potente. Habita regiões desérticas da América do Sul e da África.

wikimedia commons/Beliar spider

Devido à raridade das picadas, não há um antídoto específico para o veneno da aranha-da-areia, que é altamente necrotizante e hemolítico, similar ao das aranhas-marrons.

wikimedia commons/Beliar spider

Aranha-teia-de-funil (Atrax): Nativa da Austrália, essa aranha possui um veneno potente que pode ser fatal para humanos. Sua picada causa dor intensa, náuseas, vômitos, sudorese e dificuldade para respirar.

wikimedia commons Doug Beckers

Na Austrália, a teia-de-funil já causou várias fatalidades. No entanto, na década de 1980, foi desenvolvido um antídoto específico para seu veneno, o que resultou no fim das mortes associadas a encontros com essa aranha desde então.

wikimedia commons/dreworme

Aranha-rato (Missulena): Essa outra aranha australiana se esconde em tocas subterrâneas durante o dia e emerge à noite para caçar pequenos insetos e outros artrópodes.

wikimedia commons/Robertwhyteus

Embora seu veneno seja potente, há poucos registros de picadas fatais ou graves em humanos.

flickr/Paul Asman and Jill Lenoble

Aranha-de-costas-vermelhas (Latrodectus hasselti): Encontrada na AustrÃ¡lia, essa aranha tem um comportamento parecido com o da viÃºva-negra â?? elas tambÃ©m se alimentam dos machos apÃ³s a cÃ³pula.

wikimedia commons/ Don Horne

O veneno da aranha-de-costas-vermelhas é neurotóxico, contendo latrotoxina, que afeta o sistema nervoso. Embora as picadas sejam dolorosas, os casos fatais são extremamente raros devido à disponibilidade de tratamento.

wikimedia commons/KKPCW

Viúva-negra (Latrodectus): Essas aranhas são conhecidas por sua coloração brilhante e pela forma de ampulheta em seu abdômen. Pode ser encontrada em vários lugares do mundo.

Ken-Ichi-Ueda wikimedia commons

Embora rara, a picada pode causar sintomas graves como dor muscular intensa, câimbras, sudorese, hipertensão e, em alguns, até a morte.

wikimedia commons/andrew-simpson

Aranha-marrom (Loxosceles): Esse gênero inclui várias espécies, sendo a Loxosceles reclusa uma das mais conhecidas, especialmente nos Estados Unidos. No Brasil, a Loxosceles laeta é uma das espécies mais perigosas.

domínio público/wikimedia commons

Embora não seja tão agressiva quanto outras espécies, a aranha-marrom possui um veneno necrosante que pode causar feridas profundas e dolorosas na pele. Em alguns casos, a picada pode levar à amputação.

wikimedia commons/Sergiosan00709

Aranha-armadeira (Phoneutria): Também conhecida como 'aranha das bananas', a armadeira é altamente agressiva e é considerada a mais perigosa do mundo. Sua toxina por agir mais rápido do que o de muitas serpentes.

Rodrigo Tetsuo Argenton wikimedia commons

O veneno afeta o sistema nervoso, podendo levar a dificuldades respiratórias e parada cardíaca. Entre as aranhas presentes no Brasil, a armadeira é uma das que mais causam acidentes.

wikimedia commons dieterschulten

