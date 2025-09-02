Flipar

'Energéticos': alimentos naturais que ajudam contra o cansaço

Na vida agitada, com muitas tarefas e obrigações, o cansaço bate com frequência. Mas existem alimentos que auxiliam a ampliar a energia e dar mais disposição. Veja como eles podem ajudar.

Por Redação Flipar
Montagem Flipar

Oleaginosas: Sementes comestíveis (como castanhas, nozes e amêndoas), provenientes de plantas ricas em óleo e gorduras benéficas ao ser humano (quando ingeridas em quantidades adequadas), proporcionam energia imediata e de longa duração.

Divulgação/Pão de Açucar

Chocolate: Feito com a amêndoa fermentada e torrada do cacau, fornece energia devido à sua concentração de açúcar e teobromina, um alcaloide da mesma família da cafeína.

Unsplash/Tetiana Bykovets

Açaí: Oriundo de palmeira comum na região da Amazônia, pode ser consumido como componente de pratos salgados, como no estado do Pará, onde é servido com farinha de mandioca ou tapioca, e também como bebida ou sobremesa.

Reprodução/@acaiteriadurio

Cereais Integrais: Esses grãos (granola, linhaça, chia, entre outros) fornecem muitas fibras e nutrientes para o organismo, podendo ajudar na perda de peso e diminuição do colesterol, além de regular os níveis de açúcar no sangue.

Freepik

Iogurte Natural: De coloração branca (sem adição de sabores artificiais ou corantes), é uma forma de leite cujo açúcar é transformado em ácido láctico por fermentação. Contém bactérias vivas, como Bifidobactérias e Lactobacillus, e é rico em nutrientes, como o cálcio.

Divulgação/Horta da Vovó

Peixes e mariscos: Os peixes (boa fonte de proteína, vitaminas e minerais) e frutos do mar (ricos em proteínas, vitaminas A, B e C, zinco, sais minerais e cálcio) são utilizados para a preparação de pratos que nutrem e energizam.

Unsplash/James Wei

Ovos: Ricos em proteínas, vitaminas A, D E e do complexo B, selênio, zinco, cálcio e fósforo, auxiliam no ganho de massa muscular e podem ser a base de pratos simples, mas que fornecem muita vitalidade.

Unsplash/Louis Hanse

Gengibre: Apresenta propriedades medicinais e, além de ser um ingrediente energético, pode tratar a má digestão e gastrite. Pod ser acrescentado em refeições ou consumido em chás.

Divulgação/Receita de Vó

Vegetais de folhas grandes e escuras: Couve, espinafre e taioba, por exemplo, podem ser consumidas cozidas, em preparos gratinados, tostadas etc. São mais resistentes ao calor do que outras folhas verdes frescas, como os diversos tipos de alface.

Divulgação/Delivery da Terra

Banana: seu consumo é comum durante a prática de exercícios por ser abundante em carboidrato e frutose (fonte de energia para a estrutura muscular). Pode ser consumida como vitamina, em preparos salgados, como em farofas, ou em sobremesas, apenas grelhadas com açúcar e canela.

Divulgação/Feira do Ceasa

Água de coco:Contém potássio, poucas calorias e muitos nutrientes, além de poder acompanhar a água mineral como um ótimo repositor de hidratação no organismo.

Divulgação/Brastemp

Guaraná: Originário da Amazônia, pode ser encontrado também no Peru, Colômbia e Venezuela. O pó de guaraná ajuda a estimular o metabolismo por ser farto em cafeína e antioxidantes.

DivulgaÃ§Ã£o/FAPEAM

Mel: Produzido a partir do néctar recolhido de flores e processado pelas enzimas das abelhas, pode ser um bom acompanhante para frutas e cereais, adoçante de sucos naturais, etc. Possui vitaminas (do complexo B, C, D e E) e minerais.

Unsplash/Art Rachen

Café: Reduz a fadiga e promove energia devido à sua alta composição de cafeína, potente estimulante do Sistema Nervoso Central.

Unsplash/Patryk Gauza

Beterraba: Muito utilizado para treinos por conter açúcar natural, além de vitaminas e minerais. Pode ser ingerido cru em saladas, cozido e como substituto de corantes artificiais.

Divulgação/Feira do Ceasa

Aveia: Em flocos, farinha e farelo, possui cálcio, ferro, proteínas, vitaminas, carboidratos e fibras. Pode ser consumida pura ou mistura a frutas e mingaus.

Unsplash/Melissa Di Rocco

Abacate: Ajuda no rendimento de treinos, pois tem cálcio, potássio e vitamina C. Pode ser comido puro ou acrescentado a vitaminas, saladas ou pratos salgados.

Divulgação/Padaria Vianney

Pipoca: Tem Vitamina B1, B3 e B6. As opções mais apetitosas levam açúcar, chocolate ou manteiga. Porém, quando acrescida apenas de sal (moderado), ela é saudável e benéfica para aumentar a energia.

Unsplash/Pylz Works

Água Mineral: Uma água de boa qualidade pode proporcionar mais disposição e sensação de saciedade. Além disso, contribui para a vitalidade de órgãos e hidratação da pele.

DivulgaÃ§Ã£o/Magazine Luiza

