Para aumentar o astral em casa: nomes de bebês associados à felicidade

E alguns traduzem sentimentos ligados a alegria, satisfaÃ§Ã£o, alto astral. Veja alguns nomes:
ANA - Vem do hebraico Hanna, que significa 'cheia de graça, bem-aventurada'.
ANANDA - Vem do sânscrito Anand, 'felicidade, alegria'. Pode ser usada também para meninos, pois provém de palavra masculina, mas é usada majoritariamente para meninas.
BARUC - Vem do hebraico e significa 'afortunado, próspero, feliz'.
BEATRIZ - Vem do latim Beatrice, 'aquela que traz felicidade'.
BENJAMIN - Vem do hebraico Benyamin ( ben que quer dizer 'filho', e yamin, 'mão direita'. É o 'filho da felicidade'.
CAIO (OU GAIO) - Vem do latim Caius, que deu origem a Gaius, abreviação de Gavius (regozijar-se)
ELISA - Vem do fenício Elizah, 'alegre'. Também é uma redução de Elisabete, do hebraico Elishebba, 'promessa divina'.
FAUSTO - Vem do latim Faustus, ligado à felicidade, àquele que é sortudo.
HILÁRIO - Vem do grego Hilaros, que significa 'alegre, jovial'
KEIKO - Vem do japonês a partir da junção dos kanjis kei, 'bênção, alegria, congratulação'.
LETÃCIA - Vem do latim Laetitia, 'alegria, prazer, felicidade'
NATAN (OU NATHAN) - Vem do hebraico natán, representando 'presente de Deus'.
NINO - Abreviatura de nomes como Giovanino. Significa 'alegre, auspicioso'.
SAMIR - Vem do árabe Samirah e significa 'vivaz, animado'.
THALIA - Vem do grego Thállo, o qual significa 'viço, exuberância'