Alimentos que combatem o mau hálito

Felizmente, a alimentação pode ter um papel fundamental na manutenção de um hálito agradável. Certos alimentos possuem propriedades naturais que ajudam a combater o mau odor bucal, promovendo a limpeza da boca e estimulando a produção de saliva, que é essencial para neutralizar bactérias.
MAÇÃ - A textura fibrosa da maçã ajuda a limpar resíduos dos dentes e da língua, enquanto a mastigação estimula a produção de saliva, que combate bactérias causadoras de mau odor. Consuma in natura com casca para potencializar seus efeitos.
Rica em vitamina C e antioxidantes, fortalece o sistema imunológico e combate bactérias bucais. Suas fibras promovem a saciedade e ajudam na digestão.
IOGURTE NATURAL - Os probióticos do iogurte reduzem os níveis de sulfeto de hidrogênio na boca, responsável pelo mau cheiro. Consuma diariamente sem adição de açúcar.
Fonte de cálcio e proteínas, fortalece dentes e gengivas. Também auxilia na digestão e melhora a flora intestinal.
SALSINHA - Contém clorofila, que neutraliza odores na boca. Mastigue folhas frescas após as refeições.
Rica em vitamina C e K, fortalece o sistema imunológico e melhora a coagulação do sangue. Possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.
HORTELÃ - O mentol presente na hortelã refresca o hálito e possui ação antibacteriana. Mastigue folhas frescas ou faça chá.
Ajuda na digestão e alivia desconfortos estomacais. Também possui antioxidantes que protegem as células.
CHÁ VERDE - Contém catequinas, compostos antioxidantes que reduzem bactérias bucais. Beba sem açúcar após as refeições.
Rico em antioxidantes, fortalece o sistema imunológico e auxilia na queima de gordura. Melhora a saúde cardiovascular.
CENOURA - A textura crocante da cenoura estimula a produção de saliva, ajudando na limpeza bucal. Consuma crua como lanche.
Rica em vitamina A, melhora a saúde ocular e a pele. Suas fibras auxiliam na digestão.
LIMÃO- A acidez do limão altera o pH bucal, dificultando a proliferação de bactérias causadoras de mau cheiro. Use gotas na água ou mastigue a casca.
Fonte de vitamina C, fortalece o sistema imunológico. Também auxilia na digestão e tem propriedades antioxidantes.
GENGIBRE - Possui propriedades antimicrobianas que eliminam bactérias bucais. Mastigue um pedaço fresco ou faça chá.
Anti-inflamatório natural, alivia dores e desconfortos gastrointestinais. Melhora a circulação sanguínea.
NOZES - Suas gorduras saudáveis ajudam a neutralizar odores fortes na boca. Consuma pequenas porções como lanche.
Ricas em ômega-3, protegem o coração e melhoram a função cerebral. Também possuem antioxidantes.
PEPINO - Alto teor de água que hidrata a boca, promovendo a produção de saliva. Consuma cru em saladas ou lanches.