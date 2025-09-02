Flipar

Alimentos que combatem o mau hálito

Ter um hálito fresco não é apenas uma questão de higiene pessoal, mas também de bem-estar e confiança ao se comunicar. O mau hálito, ou halitose, pode ser causado por diversos fatores, como má digestão, boca seca, acúmulo de bactérias na língua ou até mesmo problemas de saúde

Por Redação Flipar
Imagem de Franz Bachinger por Pixabay

Felizmente, a alimentação pode ter um papel fundamental na manutenção de um hálito agradável. Certos alimentos possuem propriedades naturais que ajudam a combater o mau odor bucal, promovendo a limpeza da boca e estimulando a produção de saliva, que é essencial para neutralizar bactérias.

Imagem de Jean-François FAGEOL por Pixabay

MAÇÃ - A textura fibrosa da maçã ajuda a limpar resíduos dos dentes e da língua, enquanto a mastigação estimula a produção de saliva, que combate bactérias causadoras de mau odor. Consuma in natura com casca para potencializar seus efeitos.

Imagem de Couleur por Pixabay

Rica em vitamina C e antioxidantes, fortalece o sistema imunológico e combate bactérias bucais. Suas fibras promovem a saciedade e ajudam na digestão.

Imagem de Clarissa19 por Pixabay

IOGURTE NATURAL - Os probióticos do iogurte reduzem os níveis de sulfeto de hidrogênio na boca, responsável pelo mau cheiro. Consuma diariamente sem adição de açúcar.

imagem gerada por i.a

Fonte de cálcio e proteínas, fortalece dentes e gengivas. Também auxilia na digestão e melhora a flora intestinal.

Imagem gerada por i.a

SALSINHA - Contém clorofila, que neutraliza odores na boca. Mastigue folhas frescas após as refeições.

Daniel Souza wikimedia commons

Rica em vitamina C e K, fortalece o sistema imunológico e melhora a coagulação do sangue. Possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.

Povos do Ribeira wikimedia commons

HORTELÃ - O mentol presente na hortelã refresca o hálito e possui ação antibacteriana. Mastigue folhas frescas ou faça chá.

Youtube/MundoBoaForma

Ajuda na digestão e alivia desconfortos estomacais. Também possui antioxidantes que protegem as células.

Imagem de sami algelal por Pixabay

CHÁ VERDE - Contém catequinas, compostos antioxidantes que reduzem bactérias bucais. Beba sem açúcar após as refeições.

Divulgação/Drogaria Minas Brasil

Rico em antioxidantes, fortalece o sistema imunológico e auxilia na queima de gordura. Melhora a saúde cardiovascular.

Imagem de apple deng por Pixabay

CENOURA - A textura crocante da cenoura estimula a produção de saliva, ajudando na limpeza bucal. Consuma crua como lanche.

Divulgação

Rica em vitamina A, melhora a saúde ocular e a pele. Suas fibras auxiliam na digestão.

Imagem de Th G por Pixabay

LIMÃO- A acidez do limão altera o pH bucal, dificultando a proliferação de bactérias causadoras de mau cheiro. Use gotas na água ou mastigue a casca.

Divulgação

Fonte de vitamina C, fortalece o sistema imunológico. Também auxilia na digestão e tem propriedades antioxidantes.

Reprodução do Youtube

GENGIBRE - Possui propriedades antimicrobianas que eliminam bactérias bucais. Mastigue um pedaço fresco ou faça chá.

Pixabay

Anti-inflamatório natural, alivia dores e desconfortos gastrointestinais. Melhora a circulação sanguínea.

Divulgação

NOZES - Suas gorduras saudáveis ajudam a neutralizar odores fortes na boca. Consuma pequenas porções como lanche.

Imagem de Couleur por Pixabay

Ricas em ômega-3, protegem o coração e melhoram a função cerebral. Também possuem antioxidantes.

Nicky Pixabay

PEPINO - Alto teor de água que hidrata a boca, promovendo a produção de saliva. Consuma cru em saladas ou lanches.

Imagem de kalhh por Pixabay

Veja Mais