Árvore criada com enxertos produz 40 frutos diferentes e surpreende

Uma árvore criada pelo artista e professor norte-americano Sam Van Aken, da Universidade de Syracuse, nos Estados Unidos, chama a atenção por uma peculiaridade curiosa.

Por Redação Flipar
Reprodução de vídeo G1

A chamada “Árvore dos 40 Frutos” une em um único tronco variedades raras e muitas vezes ameaçadas de extinção de várias frutas de caroço.

Divulgação

Iniciado em 2008, o projeto foi desenvolvido por meio da técnica milenar da enxertia — usada há mais de 3 mil anos por culturas como a chinesa.

Divulgação

PÃªssegos, ameixas, damascos, amÃªndoas, cerejas e nectarinas sÃ£o algumas das espÃ©cies que nascem da Ã¡rvore.

ReproduÃ§Ã£o de Youtube

O método consiste em coletar enxertos de diferentes espécies e integrá-los cuidadosamente a uma árvore receptora, geralmente um pessegueiro.

Ronald Feldman/Wikimédia Commons

Pessegueiros são conhecidos por sua alta compatibilidade com múltiplos enxertos.

- Divulgação

A técnica mais comum utilizada é a borbulhia, na qual uma parte da casca de uma planta matriz é inserida na casca de outra, expondo o câmbio e permitindo que ambas cresçam juntas.

Reprodução de vídeo G1

Van Aken escolheu o número 40 por seu simbolismo nas religiões ocidentais, como representação de abundância.

Reprodução de vídeo G1

Na primavera, a árvore exibe uma floração multicolorida, com flores em tons de rosa, branco e vermelho.

Divulgação

Já no verão, oferece uma colheita diversificada, com frutas amadurecendo em épocas diferentes.

Reprodução de Youtube

Entre as variedades produzidas, há desde frutas comuns até tipos raros, como pêssegos brancos, ameixas japonesas e cerejas de várias tonalidades.

Divulgação

Embora a técnica usada não seja nova, o que chama a atenção é a escala e o impacto visual da árvore — por isso, ela foi apelidada de “Frankenstein”.

Reprodução de vídeo G1

'Quando descobri que isso era possível, ainda na infância, me senti o próprio Dr. Seuss de Frankenstein”, afirmou o professor em entrevista à National Geographic.

Reprodução de vídeo G1

Especialistas explicam que, embora a enxertia seja comum na agricultura, criar uma árvore com tantas frutas é um processo lento e pouco viável comercialmente.

Reprodução de Youtube

Van Aken levou oito anos para desenvolver a primeira árvore frutífera, que hoje está exposta na Ilha da Liberdade, em Nova York.

Reprodução de vídeo G1

Outras réplicas podem ser encontradas em diversos locais pelos Estados Unidos, como o Museu de Arte de Syracuse, a Universidade de Arkansas e o Jardim Botânico de San Jose.

Reprodução de vídeo G1

Em entrevista, o professor afirmou que seu fascínio pela enxertia foi o principal impulso para o projeto.

Reprodução de vídeo G1

O projeto chama a atenção para a perda de diversidade agrícola nos Estados Unidos, onde milhares de variedades de frutas foram extintas ou estão ameaçadas devido à industrialização, doenças e mudanças climáticas.

Reprodução de vídeo G1

“Há 100 anos, nos Estados Unidos, se cultivavam 2 mil variedades de pêssegos, quase 2 mil variedades de ameixas e 800 variedades de maçãs. Hoje, apenas uma fração delas permanece', afirmou Van Aken.

Reprodução de vídeo G1

