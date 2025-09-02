Brasil tem viagem de ônibus mais longa do mundo; saiba seu trajeto

Trata-se da rota Transoceânica, operada pela Trans Acreana, que conecta Lima, no Peru, ao Rio de Janeiro, no Brasil.
Essa linha abrange cerca de 6.200 ?km e dura aproximadamente 102 horas, ou seja, quase cinco dias.
De avião, a viagem do Rio de Janeiro a Lima leva, em média, 5 a 6 horas em voo direto.
Se houver escala (como em São Paulo ou Santiago do Chile), o tempo total pode chegar a 7 a 9 horas.
A viagem de ônibus atravessa parte da América do Sul, ligando o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico, e passa por diversos estados brasileiros, além da região amazônica e dos Andes peruanos.
Na prática, o ônibus parte do Rio de Janeiro e segue por importantes cidades brasileiras, como São Paulo, Cuiabá, Porto Velho e Rio Branco, antes de cruzar a fronteira com o Peru.
O veículo utilizado é um ônibus de dois andares, equipado com assentos semileito, Wi-Fi e portas USB, almofadas e mantas, além de contar com banheiro a bordo.
É operada pela empresa de transportes Expreso Internacional Ormeño e exige resistência e espírito aventureiro dos passageiros, já que envolve cruzar fronteiras, diferentes climas e culturas ao longo do trajeto.
A passagem custa R$ 1.300, com saídas semanais às quintas-feiras.
Além do Rio de Janeiro, é possível embarcar em outras cidades, como São Paulo, Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho e Rio Branco.
A viagem exige preparo técnico dos motoristas, que trabalham em turnos para garantir segurança.
Durante o percurso, há um total de 15 paradas para refeições e higiene.
O percurso enfrenta condições variadas, como as grandes altitudes dos Andes.
Um dos trechos mais impressionantes é a passagem pelo Altiplano Boliviano, onde os passageiros enfrentam altitudes superiores a 4.000 metros, podendo sentir os efeitos do soroche (conhecido como 'mal de altitude').
Além disso, alguns trechos podem ter neblina intensa, além de estradas que cortam rios, florestas e montanhas.
Desde 2016, esse trajeto detém o título de maior rota de ônibus do mundo no Guinness World Records.
Apesar do desconforto de passar tanto tempo sentado, muitos viajantes alegam que o percurso é uma jornada épica, que rende muitas histórias para contar.
Curiosamente, esse roteiro já foi ainda mais extenso no passado, chegando a ir até Caracas, na Venezuela, mas foi encurtado devido a questões logísticas e políticas.