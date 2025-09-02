Flipar

Aos 59 anos, beldade de Hollywood manda indireta para ex-marido pela web

Halle Berry completou 59 anos em 14/8/2025 e aproveitou para responder, de forma elegante e bem-humorada, às declarações polêmicas do ex-marido, o ex-jogador de beisebol David Justice.

Em um post nas redes sociais, a atriz publicou a legenda: “Ufa…! cozinhando, limpando e sendo mãe”.

Foi uma resposta às declarações de David Justice em um podcast, no qual ele comentou os motivos do divórcio. Na época, ele afirmou ter uma visão tradicional de relacionamento e esperava que a esposa realizasse tarefas domésticas, algo que não correspondia ao estilo de Berry.

David e Halle se conheceram em maio de 1992, se casaram em janeiro de 1993 e se divorciaram em 1997.

Entre 2005 e 2010, Berry namorou o modelo Gabriel Aubry, com quem teve a filha Nahla Ariela, nascida em 16 de março de 2008.

Ela tambÃ©m foi casada com o cantor e ator Eric BenÃ©t (entre 2001 e 2005) e com o ator Olivier Martinez (de 2013 a 2016), com quem teve o filho Maceo-Robert, nascido em 10 de outubro de 2013.

Desde 2020, Halle Berry mantém um relacionamento com Van Hunt.

Filha de mãe britânica branca e pai afro-americano, Halle nasceu em 14 de agosto de 1966, em Cleveland, Ohio.

Antes de se tornar atriz, venceu o Miss Teen All-American (1985) e o Miss Ohio USA (1986). Ficou em segundo no Miss Estados Unidos e em 6º no Miss Mundo, e se tornou a primeira afro-americana a representar os EUA no concurso.

Iniciou a carreira na televisão em 1989, pouco antes de ser diagnosticada com diabetes tipo 1 e estreou na série 'Living Dolls'.

Halle ganhou destaque no cinema com 'Febre da Selva' (1991), de Spike Lee, e 'O Príncipe das Mulheres' (1992), ao lado de Eddie Murphy.

Ela recebeu aclamação ao interpretar Dorothy Dandridge no telefilme 'Dorothy Dandridge - O Brilho de uma Estrela' (1999), papel que lhe rendeu um Emmy e um Globo de Ouro de Melhor Atriz em minissérie ou filme para TV.

Em 2002, Halle Berry recebeu grande reconhecimento por sua atuação em “A Última Ceia' e foi indicada ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama.

No mesmo ano, ela entrou para a história do cinema ao se tornar a primeira negra a vencer o Oscar de Melhor Atriz por “A Última Ceia”.

Berry atuou como Tempestade na franquia X-Men, nos filmes 'X-Men – O Filme' (2000), 'X-Men 2' (2003), 'X-Men: O Confronto Final' (2006) e 'X-Men: Dias de um Futuro Esquecido' (2014).

No mesmo período, se tornou a primeira vencedora do Oscar a interpretar uma Bond girl em '007 – Um Novo Dia Para Morrer' (2002)

Ela também interpretou a popular heroína da DC, Mulher-Gato, no cinema, no filme “Mulher-Gato” de 2004.

Halle ganhou o Framboesa de Ouro de pior atriz por essa produção e compareceu à cerimônia com seu Oscar de Melhor Atriz. Ela disse no discurso que havia aconselhado seu agente a ler os roteiros antes de aceitá-los.

Após esses feitos, continuou atuando em diversos longas, como 'Perfeita Estranha' (2007), 'Frankie & Alice' (2010), 'A Viagem' (2012), 'John Wick: Capítulo 3 — Parabellum' (2019) e 'Moonfall- Ameaça Lunar' (2022).

Recebeu novas indicações ao Globo de Ouro: em 2006, como Melhor Atriz em Minissérie ou Telefilme por 'Aos Olhos de Deus“, e em 2011, como Melhor Atriz em Filme de Drama por 'Frankie & Alice'.

Berry estreou na direção com 'Ferida' (2020), no qual também atuou como uma lutadora de artes marciais mistas em decadência, que buscava uma redenção no ringue e como mãe.

